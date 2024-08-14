Смольный планирует увеличить размер выплат пострадавшим во время ЧС

Власти Петербурга намерены увеличить размер выплат пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Горожане смогут рассчитывать на компенсации от 15 тысяч рублей. Соответствующее постановление опубликовали в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного.
— Установить, что индексация размеров денежных выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Петербурге, производится ежегодно, начиная с 1 января 2025 года с учетом уровня инфляции, — говорится в документе.
Ожидается, что размер денежной компенсации повысится с 10 до 15 тысяч рублей, в связи с частичной утратой имущества первой необходимости — с 50 до 75 тысяч рублей, полной — со 100 до 150 тысяч рублей.
Городские власти также планируют повысить сумму пособия до 600 тысяч рублей местным жителям, которым нанесен тяжкий или средний вред здоровью. За легкий вред здоровью горожане могут претендовать на 300 тысяч рублей. Членам семей погибших в результате ЧС намерены увеличить выплаты до 1,5 миллиона рублей.