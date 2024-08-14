Семья Юрия Шатунова получила права на его творчество

При этом экс-продюсер коллектива Андрей Разин заявлял, что в 1992-м Кузнецов передал ему все права на 27 объектов интеллектуальной собственности, в том числе те самые 23 композиции. Оригинал договора продюсер так и не предоставил. Документы, которые он использовал в качестве доказательств, суд назвал поддельными.