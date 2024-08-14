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Семья Юрия Шатунова получила права на его творчество

Хостинский районный суд города Сочи признал исключительные права на творчество покойного певца Юрия Шатунова за его родными.

Источник: Звук

Хостинский районный суд города Сочи признал исключительные права на творчество покойного певца Юрия Шатунова за его родными.

Истцы утверждали, что 1 октября 2019 года артист подписал договор с Сергеем Кузнецовым, автором песен группы «Ласковый май», где Шатунов был солистом. Контракт означал отчуждение исключительного права на 23 трека, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

При этом экс-продюсер коллектива Андрей Разин заявлял, что в 1992-м Кузнецов передал ему все права на 27 объектов интеллектуальной собственности, в том числе те самые 23 композиции. Оригинал договора продюсер так и не предоставил. Документы, которые он использовал в качестве доказательств, суд назвал поддельными.

Полный список музыкальных произведений:

«А я к тебе протяну ладони». «Медленно уходит осень». «Бездомный пес». «Белые розы». «Взрослые». «Глупые снежинки». «Конечно все». «Лето». «Маскарад». «Месяц июль». «Метель в чужом городе». «Ну, что же ты». «Осенний парк». «Пусть будет ночь». «Ради тебя». «Седая ночь». «Рано ушедшая осень». «Розовый вечер». «Старый лес». «Тающий снег». «Телефонный роман». «Ты просто был». «Я откровенен».

Ранее певец TIMOFEEW рассказал о незаконченной песне с Юрием.