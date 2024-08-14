Лепс не приедет в Воронеж 19 августа

Администрация Зеленого театра Центрального парка Воронежа сообщила об изменении гастрольной афиши в связи с решением оперштаба о временном приостановлении массовых мероприятий в регионе из-за сложной обстановки с налетом беспилотников. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, сегодня, 14 августа не состоится концерт «Luminary.Симфония в парке» (деньги за билеты вернут в течение нескольких дней).