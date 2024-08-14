Лепс не приедет в Воронеж 19 августа

Администрация Зеленого театра Центрального парка Воронежа сообщила об изменении гастрольной афиши в связи с решением оперштаба о временном приостановлении массовых мероприятий в регионе из-за сложной обстановки с налетом беспилотников. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, сегодня, 14 августа не состоится концерт «Luminary.Симфония в парке» (деньги за билеты вернут в течение нескольких дней).
— Еще пять концертов переносятся на лето 2025 года. Конкретные даты будут объявлены в следующем году.
Приобретенные билеты будут действительны. Если вы хотите сдать билеты, обращайтесь, пожалуйста, в места их приобретения, — прокомментировали в администрации концертной площадки.
В график переносов на следующий год попали следующие мероприятия: 16 августа — Городъ Пятигорскъ, 18 августа — DS Crew, 19 августа — Григорий Лепс, 22 августа — Леонид Овруцкий и группа «Кватро», 25 августа — Женский стендап.