Капремонт фасада омской школы № 142 завершили благодаря гранту

Более 7,5 миллиона рублей выделено на преображение школы № 142, благодаря муниципальному гранту, который выиграл КТОС «Рубин» с проектом «Яркий фасад» в номинации «Решают люди». Эти средства были направлены на обновление внешнего вида учебного заведения, где фасад был полностью оштукатурен и покрашен.