Капремонт фасада омской школы № 142 завершили благодаря гранту

Более 7,5 миллиона рублей выделено на преображение школы № 142, благодаря муниципальному гранту, который выиграл КТОС «Рубин» с проектом «Яркий фасад» в номинации «Решают люди». Эти средства были направлены на обновление внешнего вида учебного заведения, где фасад был полностью оштукатурен и покрашен.
«Внешний вид образовательной организации формирует эстетическое восприятие и влияет на процесс обучения и желание детей посещать учебное заведение. В начале нового учебного года более 2000 ребят смогут увидеть яркое преображение своей любимой школы», — отметила Ирина Леденева, исполняющая обязанности председателя КТОС «Рубин».
Кроме того, что в текущем году в Октябрьском округе в рамках номинации «Решают люди» планируется благоустроить 24 общественных пространства.