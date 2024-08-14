Информацию о нарушениях в ангарской школе № 14 проверит прокуратура

Прокуратура проверит нарушения в школе № 14 в Ангарске. В ходе очередного мониторинга сообщений правоохранители увидели жалобу о том, что в учебном заведении протекает крыша, а также есть ряд других нарушений. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
— В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологическом благополучии, а также иных федеральных законов, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Правоохранители проверят все возможные нарушения, а если будут какие-то основания, то прокуратура незамедлительно отреагирует на них.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в июне 2024 года в одном из кафе-ресторанов Братска отравилось 32 человека, в том числе восемь детей. Сейчас управление Роспотребнадзора готовит групповой иск, чтобы в дальнейшем подать его в суд.