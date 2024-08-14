Информацию о нарушениях в ангарской школе № 14 проверит прокуратура

Прокуратура проверит нарушения в школе № 14 в Ангарске. В ходе очередного мониторинга сообщений правоохранители увидели жалобу о том, что в учебном заведении протекает крыша, а также есть ряд других нарушений. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.