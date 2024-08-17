День в истории 17 августа: что произошло в эту дату

Открытие стадиона «Динамо» в Москве, Учреждена Пулитцеровская премия, авария на Саяно-Шушенской ГЭС, всемирный день бездомных животных и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы.
Всемирный день бездомных животных
В третью субботу августа отмечают Всемирный день бездомных животных, его инициатором в 1992 году выступило Международное общество прав животных (International Society for Animal Rights, ISAR). Этот день посвящен не празднованию, а привлечению внимания к проблемам бездомных животных. Зоозащитные организации по всему миру поддерживают это начинание, стремясь рассказать общественности о трагической судьбе бездомных животных и привлечь внимание к необходимым мерам по решению этой глобальной проблемы.
Учреждена Пулитцеровская премия
Одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра была учреждена 17 августа 1903 года. В этот день было составлено завещание газетного магната
С 1917 года премия вручается ежегодно в первый понедельник мая попечителями Колумбийского университета в
Советский атомный ледокол впервые достиг Северного полюса
17 августа 1977 года в 4 часа утра по московскому времени советский атомный ледокол «Арктика», преодолев мощный трехметровый ледяной покров Центрального полярного бассейна, первым в мире достиг Северного полюса.
Участники экспедиции — а их было более двухсот — отметили это событие торжественной церемонией поднятия Государственного флага СССР на десятиметровую стальную мачту, установленную на льду.
За это время ученые успели выполнить ряд важнейших исследований, а перед уходом спустили в воды Северного Ледовитого океана памятную металлическую плиту с изображением Государственного герба СССР.
Открытие стадиона «Динамо» в Москве
17 августа 1928 года на Ленинградском проспекте в Москве открылся стадион «Динамо». В этот же день там состоялся первый футбольный матч между сборными Белоруссии и рабочими клубами Швейцарии.
После открытия в 1956 году стадиона в Лужниках «Динамо» потерял статус главного стадиона страны, но не утратил роли в спортивной жизни СССР и Москвы. Стадион принимал матчи сборных СССР и России, финалы кубка, а с конца 1980-х годов стал использоваться для проведения концертов.
С начала 2009 года здесь началась капитальная реконструкция, которая была завершена в ноябре 2018 года. Полное современное название стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина».
Авария на
Саяно-Шушенской ГЭС
17 августа 2009 года на
Авария полностью уничтожила три гидроагрегата ГЭС и повредила все остальные. Затопление производственных уровней, находящихся ниже машинного зала, вызвало короткое замыкание в системах управления генераторов, что привело к полному прекращению работы гидроэлектростанции. Авария на данный момент является крупнейшей в истории катастрофой на гидроэнергетическом объекте России и одной из самых значительных в истории мировой гидроэнергетики.
Роберт де Ниро
Сегодня день рождения американского актера, режиссера и продюсера, обладателя премий «Золотой Глобус» (1980) и «Оскар» (1974 и 1980) Роберта де Ниро.
Он родился в
В 1973-м сыграл в фильме Мартина Скорсезе «Злые улицы» (позже режиссер и актер сотрудничали еще не раз, лучшие фильмы — «Таксист», «Бешеный бык», «Славные парни», «Казино»), спустя год ему досталась роль молодого Вито Корлеоне в драме Копполы «Крестный отец 2», которая принесла Де Ниро первый «Оскар». Второй актер получил благодаря «Бешеному быку». Известен глубоким погружением в роли, не боится отрицательных образов («Жизнь этого парня»), а также обладает самоиронией и не гнушается комедий («Знакомство с Факерами»).