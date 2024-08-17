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День в истории 17 августа: что произошло в эту дату

Знаменательные события, которые произошли 17 августа за всю историю России и мира. Рассказываем про важные исторические моменты, праздники, памятные даты и малоизвестные факты, которые произошли в этот день.

Открытие стадиона «Динамо» в Москве, Учреждена Пулитцеровская премия, авария на Саяно-Шушенской ГЭС, всемирный день бездомных животных и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы.

Всемирный день бездомных животных

В третью субботу августа отмечают Всемирный день бездомных животных, его инициатором в 1992 году выступило Международное общество прав животных (International Society for Animal Rights, ISAR). Этот день посвящен не празднованию, а привлечению внимания к проблемам бездомных животных. Зоозащитные организации по всему миру поддерживают это начинание, стремясь рассказать общественности о трагической судьбе бездомных животных и привлечь внимание к необходимым мерам по решению этой глобальной проблемы.

Учреждена Пулитцеровская премия

Одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра была учреждена 17 августа 1903 года. В этот день было составлено завещание газетного магната венгерско-европейского происхождения Джозефа Пулитцера, согласно которому был основан фонд его имени на оставленные с этой целью два миллиона долларов.

С 1917 года премия вручается ежегодно в первый понедельник мая попечителями Колумбийского университета в Нью-Йорке. С 2017 года размер премии составляет 15 тысяч долларов.

Советский атомный ледокол впервые достиг Северного полюса

17 августа 1977 года в 4 часа утра по московскому времени советский атомный ледокол «Арктика», преодолев мощный трехметровый ледяной покров Центрального полярного бассейна, первым в мире достиг Северного полюса.

Участники экспедиции — а их было более двухсот — отметили это событие торжественной церемонией поднятия Государственного флага СССР на десятиметровую стальную мачту, установленную на льду.

Атомоход провел на Северном полюсе 15 часов.

За это время ученые успели выполнить ряд важнейших исследований, а перед уходом спустили в воды Северного Ледовитого океана памятную металлическую плиту с изображением Государственного герба СССР.

Открытие стадиона «Динамо» в Москве

17 августа 1928 года на Ленинградском проспекте в Москве открылся стадион «Динамо». В этот же день там состоялся первый футбольный матч между сборными Белоруссии и рабочими клубами Швейцарии.

После открытия в 1956 году стадиона в Лужниках «Динамо» потерял статус главного стадиона страны, но не утратил роли в спортивной жизни СССР и Москвы. Стадион принимал матчи сборных СССР и России, финалы кубка, а с конца 1980-х годов стал использоваться для проведения концертов.

С начала 2009 года здесь началась капитальная реконструкция, которая была завершена в ноябре 2018 года. Полное современное название стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина».

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС

17 августа 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС произошла промышленная техногенная катастрофа.

В результате аварии погибли 75 человек, оборудованию и помещениям станции был нанесен серьезный ущерб.

Авария полностью уничтожила три гидроагрегата ГЭС и повредила все остальные. Затопление производственных уровней, находящихся ниже машинного зала, вызвало короткое замыкание в системах управления генераторов, что привело к полному прекращению работы гидроэлектростанции. Авария на данный момент является крупнейшей в истории катастрофой на гидроэнергетическом объекте России и одной из самых значительных в истории мировой гидроэнергетики.

Саяно-Шушенская гидроэлектростанция им. П. С. Непорожнего (СШГЭС) входит в Саяно-Шушенский гидроэнергетический комплекс, который расположен на реке Енисей на юго-востоке Хакасии в Саянском каньоне у выхода реки в Минусинскую котловину. Кроме ГЭС, комплекс включает в себя расположенный ниже по течению контррегулирующий Майнский гидроузел и береговой водосброс.

Источник: AP 2023

Роберт де Ниро

Сегодня день рождения американского актера, режиссера и продюсера, обладателя премий «Золотой Глобус» (1980) и «Оскар» (1974 и 1980) Роберта де Ниро.

Он родился в Нью-Йорке (США), в семье представителей творческой богемы, вырос в итальянском квартале на Манхэттене. Еще с детства он мечтал стать актером — играл во всех школьных спектаклях, занимался в различных драматических студиях и обожал кино.

В 1973-м сыграл в фильме Мартина Скорсезе «Злые улицы» (позже режиссер и актер сотрудничали еще не раз, лучшие фильмы — «Таксист», «Бешеный бык», «Славные парни», «Казино»), спустя год ему досталась роль молодого Вито Корлеоне в драме Копполы «Крестный отец 2», которая принесла Де Ниро первый «Оскар». Второй актер получил благодаря «Бешеному быку». Известен глубоким погружением в роли, не боится отрицательных образов («Жизнь этого парня»), а также обладает самоиронией и не гнушается комедий («Знакомство с Факерами»).