День в истории 17 августа: что произошло в эту дату

В третью субботу августа отмечают Всемирный день бездомных животных, его инициатором в 1992 году выступило Международное общество прав животных (International Society for Animal Rights, ISAR). Этот день посвящен не празднованию, а привлечению внимания к проблемам бездомных животных. Зоозащитные организации по всему миру поддерживают это начинание, стремясь рассказать общественности о трагической судьбе бездомных животных и привлечь внимание к необходимым мерам по решению этой глобальной проблемы.