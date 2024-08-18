День в истории 18 августа: что произошло в эту дату

День Воздушного Флота России, появление слова «телевидение», учреждение Русского географического общества и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы.
День Воздушного Флота России
Третье воскресенье августа отмечается как День Воздушного флота России, профессиональный праздник всех пилотов, авиаторов, инженерно-технического и диспетчерского персонала, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры. Учрежденный Постановлением Президиума Верховного Совета РФ № 3564−1 от 28 сентября 1992 года, этот день празднуется яркими мероприятиями, включая показательные выступления пилотажных групп, вертолетов и парашютные прыжки.
Важный вклад в становление праздника внесли «отцы-основатели» российской авиации: Николай II и Иосиф Сталин, чьи распоряжения в августе, в разные годы, стали важными вехами в истории отечественного воздухоплавания.
Открытие спутника Марса
Один из двух спутников Марса, Фобос, был открыт американским астрономом Асафом Холлом 18 августа 1877 года. Его назвали в честь древнегреческого бога Фобоса (в переводе — «страх»), спутника бога войны Ареса.
В США женщинам дали право голосовать
Конституция США, принятая в 1789 году, оставила неопределенным вопрос о правах женщин. Определять их должны были сами штаты, и все, кроме одного, отказали женщинам в праве голоса на выборах. Многолетние требования суфражисток были удовлетворены только в 1920 году. 18 августа Конгрессом была принята девятнадцатая поправка к Конституции США, где вводилось активное избирательное право для женщин.
Учреждено Русское географическое общество
Географическая общественная организация России была основана 18 августа 1845 года. Ее главная задача — сбор и распространение достоверных географических сведений. Экспедиции Русского географического общества сыграли большую роль в освоении Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Мирового океана, а также в развитии мореплавания, открытии и изучении новых земель.
Появление слова «телевидение»
Термин, обозначающий передачу изображения на расстоянии, предложил инженер Константин Перский 18 августа 1900 года. Он соединил латинское слово «видеть» с греческим «далеко». Термин «телевидение» получил распространение во всем мире, но в отечественной литературе до середины 30-х годов вместо него встречались слова «электровидение», «радиотелескопия», «дальновидение».
День рождения Бориса Крюка
18 августа 1966 года родился деятель российского телевидения Борис Крюк. В 2001 году он стал ведущим,
Но после того, как телезритель из Самары с помощью компьютера снял обработку голоса и определил, что программу ведет Крюк, редакция раскрыла тайну.