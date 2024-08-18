День в истории 18 августа: что произошло в эту дату

Конституция США, принятая в 1789 году, оставила неопределенным вопрос о правах женщин. Определять их должны были сами штаты, и все, кроме одного, отказали женщинам в праве голоса на выборах. Многолетние требования суфражисток были удовлетворены только в 1920 году. 18 августа Конгрессом была принята девятнадцатая поправка к Конституции США, где вводилось активное избирательное право для женщин.