Беспрозванных: Планируется, что филиал Большого театра в Калининграде запустится до конца 2025 года

«Уникальный во всех аспектах объект, — это филиал Большого театра. Тоже на постоянном контроле у Марата Шакирзяновича (Хуснуллин, вице-премьер РФ, — прим. Калининград.Ru). Мы помогаем регионально всем необходимым: техникой и, если необходимо, людьми. Планируется, что он до конца 2025 года уже запустится», — рассказал Беспрозванных.