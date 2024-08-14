Беспрозванных: Планируется, что филиал Большого театра в Калининграде запустится до конца 2025 года

Филиал Большого театра в Калининграде планируют открыть до конца 2025 года. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Беспрозванных на встрече с президентом Владимиром Путиным. Расшифровку беседы опубликовали на сайте Кремля.
«Уникальный во всех аспектах объект, — это филиал Большого театра. Тоже на постоянном контроле у Марата Шакирзяновича (Хуснуллин, вице-премьер РФ, — прим. Калининград.Ru). Мы помогаем регионально всем необходимым: техникой и, если необходимо, людьми. Планируется, что он до конца 2025 года уже запустится», — рассказал Беспрозванных.
Филиал Большого театра и Балтийскую Высшую школу музыкально-театрального искусства, которую возводят рядом со зданием, планировали ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. Подрядчик рассказывал, что строительство объектов идёт по «напряжённому графику» из-за поставки материалов.
В июле готовность несущих конструкций здания филиала Большого театра оценивали на 86%. Специалисты уложили 45,9 кубометров бетона, смонтировали 4,2 тысячи тонн металлоконструкций и приступили к устройству многослойной кровли. Работы также ведут внутри здания: подрядчик оборудует системы общеобменной и противодымной вентиляции, внутренних сетей водоснабжения и водоотведения. Специалисты выполняют кладку внутренних стен и перегородок, занимаются черновой отделкой помещений.
Возведение музейно-образовательного центра на острове Октябрьском в Калининграде ведут по поручению президента Владимира Путина. Заказчиком работ выступает фонд «Национальное культурное наследие». В конце 2023 года завершили основные работы в филиале Третьяковской галереи. Музейное пространство планируют открыть осенью.
Общая стоимость проекта оценивается в 27 миллиардов рублей, их выделил Роснефтегаз. Генеральный подрядчик — АО «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко — приступил к работам осенью 2019 года.