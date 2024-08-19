День в истории 19 августа: что произошло в эту дату

День фронтовой собаки, всемирный день фотографии, полет в космос Белки и Стрелки, «августовский путч» и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы.
Всемирный день фотографии
Датой изобретения фотографии считается 19 августа 1839 года. В этот день публике был представлен прототип фотографии — дагерротип. Данное изобретение принадлежит Луи Жаку Манде Дагера, вскоре правительство Франции выкупило у него патент на технологию. Первые изображения требовали серьезных технических знаний и делались на посеребренных медных пластинах, но затем благодаря стремительному развитию технологии стали общедоступными.
В 2009 году по инициативе австралийского фотографа Корске Ара был учрежден Всемирный день фотографии (World Photography Day), который отмечают 19 августа.
День фронтовой собаки
19 августа в российской истории отмечен важным событием — празднованием Дня фронтовой собаки. Он был учрежден в 2017 году по инициативе московского Музея Победы, этот день напоминает о героизме и преданности служебных собак в годы Великой Отечественной войны. Особое событие, к которому приурочена дата, произошло в 1943 году, когда фронтовая овчарка Дина успешно выполнила рискованную боевую задачу, став символом мужества и самоотверженности. Этот день отдает должное всем четвероногим героям, чьи подвиги приближали День Победы над фашизмом.
Преображение и Яблочный спас
19 августа православные христиане празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас. Что за событие легло в основу праздника? Евангелие гласит, что трое ближайших учеников Христа — Петр, Иаков и Иоанн — по пути в Галилею поднялись вместе с ним на гору для совместной молитвы. Там они смогли увидеть Преображение Иисуса, который предстал перед апостолами в божественном облике, светлых одеждах, окруженный сиянием. Иисус запретил апостолам рассказывать об увиденном до дня своего Воскрешения.
Праздник Преображения Господня отмечается с IV века — времени, когда святая царица Елена построила храм Преображения Господня на месте события. В этот день освящают фрукты нового урожая. В Греции, Израиле, на Кипре прихожане несут в храмы виноград, из которого потом делают вино для причастия. В России виноград заменили на яблоки, доступные во всех уголках страны.
Полет в космос Белки и Стрелки
19 августа 1960 года на орбиту Земли был выведен корабль «Спутник-5», на борту которого находились собаки Белка и Стрелка. Самые известные «космические собаки» благополучно вернулись на Землю, проведя почти сутки в условиях невесомости. За 22 часа полета корабль совершил 18 витков вокруг Земли и утром 20 августа благополучно приземлился. Путешествие Белки и Стрелки позволило сделать выводы о возможности человека совершить орбитальный полет вокруг Земли. В ходе него были получены уникальные научные данные о влиянии факторов космического полета.
«Августовский путч»
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В 4 часа утра 19 августа Севастопольский полк войск КГБ СССР заблокировал президентскую дачу в Форосе, где находился президент СССР Михаил Горбачев. С 6 утра Всесоюзное радио начало передавать заявление советского руководства о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП). В состав ГКЧП вошли
Во главе сопротивления действиям ГКЧП встали президент РСФСР Борис Ельцин и другие руководители Российской Федерации. Указами Ельцина создание ГКЧП было квалифицировано как попытка государственного переворота; союзные органы исполнительной власти, включая силовые структуры, были переподчинены президенту РСФСР. 22 августа выступление ГКЧП было ликвидировано. Его члены, а также ряд других деятелей, в том числе председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов, были арестованы. Пуго покончил жизнь самоубийством.
На основе информации «РИА Новости», «Интерфакс», ИД «Коммерсант», «Российской газеты», «Вести. Ру», «Православие и мир», «Газеты. Ру», «ТАСС» и открытых источников.