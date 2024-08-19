День в истории 19 августа: что произошло в эту дату

19 августа в российской истории отмечен важным событием — празднованием Дня фронтовой собаки. Он был учрежден в 2017 году по инициативе московского Музея Победы, этот день напоминает о героизме и преданности служебных собак в годы Великой Отечественной войны. Особое событие, к которому приурочена дата, произошло в 1943 году, когда фронтовая овчарка Дина успешно выполнила рискованную боевую задачу, став символом мужества и самоотверженности. Этот день отдает должное всем четвероногим героям, чьи подвиги приближали День Победы над фашизмом.