Токаев наградил орденами призеров и тренеров Олимпийской сборной Казахстана

Три спортсмена принимали участие в Олимпиаде в третий раз: дзюдоист Елдос Сметов, Кирилл Герасименко по настольному теннису и Елена Потапенко в современном пятиборье. Еще 21 спортсмен выступил на Играх во второй раз.