Токаев наградил орденами призеров и тренеров Олимпийской сборной Казахстана

В том числе орденом «Барыс» І степени награжден Елдос Сметов, принесший золотую медаль сборной Казахстана. Также орденом «Барыс» ІІІ степени награжден тренер Юрий Мельниченко.
Ряд спортсменов и спортивных функционеров также были награждены орденами «Парасат» и «Курмет».
В соответствии с законодательством Казахстана, победители и призеры Олимпиады получат следующие призовые:
- 250 000 долларов — за золотая медаль;
- 150 000 долларов — за серебряную медаль;
- 75 000 долларов — за бронзовую медаль.
Всего для участия в Олимпиаде в Париже сборная Казахстана завоевала 92 лицензии в 25 видах спорта. Хотя изначально было заявлено 80 спортсменов, некоторые из них снялись перед стартом. В том числе теннисистка Елена Рыбакина.
Из числа участников 54 спортсмена впервые представляли Казахстан на Олимпийских играх, а для легкоатлетки Ольги Сафроновой и гребца Владислава Яковлева Олимпиада-2024 стала четвертой в карьере.
Три спортсмена принимали участие в Олимпиаде в третий раз: дзюдоист Елдос Сметов, Кирилл Герасименко по настольному теннису и Елена Потапенко в современном пятиборье. Еще 21 спортсмен выступил на Играх во второй раз.
В результате упорных усилий казахстанская команда завоевала семь медалей: одну золотую, три серебряные и три бронзовые.