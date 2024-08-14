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Токаев наградил орденами призеров и тренеров Олимпийской сборной Казахстана

АЛМАТЫ, 14 авг — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев своим указом наградил государственными наградами группу спортсменов и тренеров национальной сборной за высокие спортивные достижения на ХХХIII летних Олимпийских играх в Париже.

В том числе орденом «Барыс» І степени награжден Елдос Сметов, принесший золотую медаль сборной Казахстана. Также орденом «Барыс» ІІІ степени награжден тренер Юрий Мельниченко.

Ряд спортсменов и спортивных функционеров также были награждены орденами «Парасат» и «Курмет».

В соответствии с законодательством Казахстана, победители и призеры Олимпиады получат следующие призовые:

  • 250 000 долларов — за золотая медаль;
  • 150 000 долларов — за серебряную медаль;
  • 75 000 долларов — за бронзовую медаль.

Всего для участия в Олимпиаде в Париже сборная Казахстана завоевала 92 лицензии в 25 видах спорта. Хотя изначально было заявлено 80 спортсменов, некоторые из них снялись перед стартом. В том числе теннисистка Елена Рыбакина.

Из числа участников 54 спортсмена впервые представляли Казахстан на Олимпийских играх, а для легкоатлетки Ольги Сафроновой и гребца Владислава Яковлева Олимпиада-2024 стала четвертой в карьере.

Три спортсмена принимали участие в Олимпиаде в третий раз: дзюдоист Елдос Сметов, Кирилл Герасименко по настольному теннису и Елена Потапенко в современном пятиборье. Еще 21 спортсмен выступил на Играх во второй раз.

В результате упорных усилий казахстанская команда завоевала семь медалей: одну золотую, три серебряные и три бронзовые.