В Омске вынесли приговор страховым мошенникам

В Омске завершился суд по делу семи местных жителей. Все они были признаны виновными по чч. 1−4 ст. 159.5 УК РФ за мошенничество в сфере страхования.
Главным организатором был 39-летний мужчина. Он собрал команду знакомых, чтобы украсть деньги у страховщиков. Они покупали автомобили и оформляли на них страховки. Затем инсценировали аварии, чтобы получить страховку. Каждый случай был хорошо продуман.
С 2015 по 2017 год группа обманула 8 страховых компаний. Они инсценировали более 20 ДТП и украли более 15,2 миллиона рублей.
«Четырем сообщникам суд определил от 2-х до 3-х лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Двум участникам назначено наказание, не связанное с лишением свободы», — поделилась в своем телеграм-канале Прокуратура Омской области.
Приговор пока не вступил в законную силу.