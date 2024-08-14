В Омске вынесли приговор страховым мошенникам

Главным организатором был 39-летний мужчина. Он собрал команду знакомых, чтобы украсть деньги у страховщиков. Они покупали автомобили и оформляли на них страховки. Затем инсценировали аварии, чтобы получить страховку. Каждый случай был хорошо продуман.