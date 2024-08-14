Волейбол, настольный теннис, ушу популярны у молодых белорусов

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие виды спорта популярны у молодежи, на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА рассказал директор Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов Виталий Стригельский.



Он обратил внимание, что для организации различных форм физической активности учащихся в учреждениях образования используется около 15 тыс. физкультурно-спортивных сооружений. «В целях повышения интереса учащихся к занятию физической культурой и спортом формируются факультативы, кружки и секции с различными видами спорта. Свою подготовку осуществляют порядка 180 тыс. человек», — отметил Виталий Стригельский.

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Наиболее популярными видами спорта у школьников директор центра назвал баскетбол, волейбол, настольный теннис, футбол, шахматы, рукопашный бой, а также восточные единоборства: карате, ушу, дзюдо, тхэквондо. «С учетом возможностей по наличию спортивного инвентаря и оборудования в учреждениях образования набирают популярность биатлон, лыжные гонки, плавание, стрельба пулевая. Обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием в учреждениях общего среднего образования составляет 95,4%, колледжах — 73,8%, учреждениях высшего образования — 77,9%», — сказал Виталий Стригельский.



Для развития спорта среди молодежи в течение всего календарного года организуются и проводятся многоэтапные физкультурно-спортивные и спортивно-массовые мероприятия. Наиболее значимыми спортивными мероприятиями среди школьников является республиканская спартакиада. Она является комплексным спортивным мероприятием и ежегодно проводится по 20 видам спорта. «В ней принимает участие порядка 42% от количества учащихся с основной медицинской группой. В 2024 году в программу спартакиады дополнительно включили такие виды спорта, как карате и мини-футбол», — подчеркнул директор центра.

Также проводится республиканская спартакиада обучающихся колледжей. Она проводится по восьми видам спорта. «На ее первом этапе участие в соревнованиях принимают более 100 тыс. обучающихся данных учреждений. В этом году в данную спартакиаду был включен баскетбол 3×3 среди юношей и девушек», — сказал Виталий Стригельский.



Республиканская универсиада среди учреждений высшего образования проводится по 26 видам спорта. Количество принимающих участие студентов составляет порядка 7,5 тыс.



Кроме организации и проведения спортивно-массовых мероприятий, республиканскими учреждениями осуществляется большая работа по развитию международной деятельности. Как подчеркнул Виталий Стригельский, обеспечивается подготовка ребят к международным и всероссийским спортивным мероприятиям. -0-

Фото Марии Андриянец

