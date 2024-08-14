В 2024 году для Ростовской области закупят почти 1100 камер наблюдения

В 2024 году для развития системы «Безопасный город» в Ростовской области закупят и смонтируют почти 1100 видеокамер, в том числе установят аппаратуру с модулями биометрического распознавания лиц. Об этом рассказал губернатор Василий Голубев.
— Уверен, широкое внедрение комплекса поможет решать еще больше вопросов в сфере безопасности. Комплекс полезен не только для правоохранителей, но и для пожарно-спасательных подразделений, — отметил в Telegram Василий Голубев.
Сейчас система «Безопасный город» в регионе включает 5 тысяч датчиков и почти 4,8 тысячи видеокамер. Кроме Ростова-на-Дону, техника для фото- и видеофиксации устанавливается в Таганроге, Целинском и Зимовниковском районах.