В школах Кубани введут новые форматы физкультуры

По словам замглавы региона, преподавателей физкультуры для учебных учреждений подготавливает Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (КГУФКСТ). Ежегодно из него выпускаются 50 студентов по этому профилю. В общеобразовательные учреждения трудоустраивается 40% из них.