До конца августа в центре Краснодара перекроют движение

В период с 15 по 29 августа из-за ремонтных работ на теплосетях на Зиповской, 6, будет полностью разрыта дорога. Это сделает невозможным подъезд к многоквартирному дому по адресу ул. Московская, 59.
При этом проезд экстренных служб будет возможен круглосуточно через двор дома № 61 на той же улице.
Сообщалсоь. что на Восточном обходе Краснодара ограничат движение автомобилей до конца лета. Ремонт будет выполняться в вечернее и ночное время — с 21.00 до 6.00 во избежание неудобств для автомобилистов.
Мы писали, в Краснодаре изменят схему движения маршрутов № 20 и № 22. Это позволит улучшить транспортную доступность для ЖК «Самолет» и Славянского мкр.