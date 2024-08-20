День в истории 20 августа: что произошло в эту дату

В 1700 году русский царь Петр I, стремясь обеспечить России выход к Балтийскому морю, вступил в Северную войну, в которой главным его противником выступал 18-летний шведский монарх Карл XII. 20 августа 1704 года начался генеральный штурм Нарвы. Первыми со штурмовыми лестницами в руках к стенам бежали солдаты, ранее осужденные к строгому наказанию вплоть до смертной казни за серьезные нарушения воинской дисциплины. Тому, кто выживал в сражении, даровали помилование. В полдень был дан сигнал к атаке пятью пушечными выстрелами. Спустя три часа сражения русские взяли под контроль главный вал, и ситуация для обороняющихся стала безнадежной. После 10-дневного артиллерийского обстрела и кровопролитного штурма крепость была взята.