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Kizaru выпустил фильм про свой первый тур

Хип-хоп- и трэп-артист Kizaru выложил на своем YouTube короткометражную документальную картину Life On Stage о своих первых в карьере гастролях.

Источник: Звук

Хип-хоп- и трэп-артист Kizaru выложил на своем YouTube короткометражную документальную картину Life On Stage о своих первых в карьере гастролях.

26-минутное видео снято компанией Mackay Productions. В работе много кадров с выступлений, а также закулисные съемки с фанатами и командой и мини-интервью с исполнителем.

Kizaru занимается музыкой с 2010 года. Но рэпер живет за границей, поэтому его дебютный тур состоялся только в 2023-м. Он включал несколько европейских городов.

Ранее музыкант выпустил свой седьмой лонгплей QUAZIMODO. 30 августа звезда снова отправится с концертами по Европе.