«К выходным будет до +32, а после и +35 градусов». Белорусов предупредили о грядущем потеплении до конца недели

При этом Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) прогнозирует, что к выходным в Беларуси будет +26 — +29 градусов, а по юго-западу и югу республики и того жарче — до +30 — +32 тепла. Но еще синоптики продлили надвигающуюся жару в Беларуси не до понедельника, как ранее предполагалось, а до вторника.