«К выходным будет до +32, а после и +35 градусов». Белорусов предупредили о грядущем потеплении до конца недели

Синоптики сказали о жаре, которая пришла в Беларусь и будет усиливаться к выходным, пишет тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Установление теплой погоды в Беларуси связано с приходом на территорию страны антициклона «В». Постепенное повышение температуры воздуха в Беларуси начинается уже с 14 августа.
При этом Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) прогнозирует, что к выходным в Беларуси будет +26 — +29 градусов, а по юго-западу и югу республики и того жарче — до +30 — +32 тепла. Но еще синоптики продлили надвигающуюся жару в Беларуси не до понедельника, как ранее предполагалось, а до вторника.
— Продлится теплый период примерно до вторника, 20 августа, — замечают в телеграм-канале.
А вот по предварительному прогнозу системы Global Forecast System в Беларуси должно стать даже жарче, чем прогнозируют европейские метеорологи.
— GFS прогнозирует на 2 — 3 градуса более теплую погоду, в отдельные дни по югу Беларуси температура может превысить отметку +35 градусов, — поясняют в телеграм-канале.