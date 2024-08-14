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«К выходным будет до +32, а после и +35 градусов». Белорусов предупредили о грядущем потеплении до конца недели

Синоптики предупредили про жару до +35 в Беларуси до 20 августа.

Сейчас в Бисмарке: +26° 7 м/с 61% 716 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики сказали о жаре, которая пришла в Беларусь и будет усиливаться к выходным, пишет тематический телеграм-канал «Надвор`е».

Установление теплой погоды в Беларуси связано с приходом на территорию страны антициклона «В». Постепенное повышение температуры воздуха в Беларуси начинается уже с 14 августа.

При этом Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) прогнозирует, что к выходным в Беларуси будет +26 — +29 градусов, а по юго-западу и югу республики и того жарче — до +30 — +32 тепла. Но еще синоптики продлили надвигающуюся жару в Беларуси не до понедельника, как ранее предполагалось, а до вторника.

— Продлится теплый период примерно до вторника, 20 августа, — замечают в телеграм-канале.

А вот по предварительному прогнозу системы Global Forecast System в Беларуси должно стать даже жарче, чем прогнозируют европейские метеорологи.

— GFS прогнозирует на 2 — 3 градуса более теплую погоду, в отдельные дни по югу Беларуси температура может превысить отметку +35 градусов, — поясняют в телеграм-канале.