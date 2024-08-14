Жители Ростовской области сообщили о громком хлопке в небе днем 14 августа

Жители Ростовской области сообщили в социальных сетях о громком хлопке, раздавшемся в небе днем 14 августа.
По словам людей, шум был слышен во второй половине дня, около 15 часов. Также очевидцы заметили след, похожий на инверсионный.
Официальных комментариев от властей или Минобороны России не поступало. Также не было информации о каких-либо серьезных происшествиях в указанный период времени.
Напомним, странный звук также слышали в трех городах Ростовской области 9 августа. Еще один похожий случай в социальных сетях фиксировался 10 августа.