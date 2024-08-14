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Председателем Железнодорожного районного суда Ростова стал Игорь Сологуб

Новый председатель возглавил Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Кадровые перестановки произошли в ряде судов Ростовской области по указу президента России Владимира Путина. Документ о назначениях, утвержденный 13 августа 2024 года, опубликован на портале правовой информации.

Председателем Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону стал Игорь Сологуб.

Новыми судьями стали:

— Елена Коломийцева (назначена в Аксайский районный суд);

— Павел Лазаренко (Донецкий городской суд);

— Валентина Филимонова (Зерноградский районный суд);

— Мария Лаврушина (Неклиновский районный суд);

— Елизавета Борзилова и Елена Никитушкина (Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону);

— Ольга Золотухина (Сальский районный суд);

— Анна Дуденкова (Шахтинский городской суд).