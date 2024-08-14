Председателем Железнодорожного районного суда Ростова стал Игорь Сологуб

Кадровые перестановки произошли в ряде судов Ростовской области по указу президента России Владимира Путина. Документ о назначениях, утвержденный 13 августа 2024 года, опубликован на портале правовой информации.
Председателем Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону стал Игорь Сологуб.
Новыми судьями стали:
— Елена Коломийцева (назначена в Аксайский районный суд);
— Павел Лазаренко (Донецкий городской суд);
— Валентина Филимонова (Зерноградский районный суд);
— Мария Лаврушина (Неклиновский районный суд);
— Елизавета Борзилова и Елена Никитушкина (Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону);
— Ольга Золотухина (Сальский районный суд);
— Анна Дуденкова (Шахтинский городской суд).