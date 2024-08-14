Мэр Братска встретился с жильцами многоквартирных домов на улице Крупской

— Активные жители заботятся, переживают о благоустройстве своего двора. Плохо, что ветер разносит песок с детской площадки в квартиры. Его придётся поменять на искусственное покрытие. Будем планировать к работам в следующем году. Кроме того, есть свободная территория, где можно организовать небольшую спортплощадку для игры в волейбол, баскетбол и в футбол, — сказал Сергей Серебренников.