Мэр Братска встретился с жильцами многоквартирных домов на улице Крупской

Мэр Братска Сергей Серебренников встретился с жильцами многоквартирных домов на улице Крупской. Он прошелся по территории и отметил, что дворы находятся в хорошем состоянии. Также он поговорил с собственниками и выслушал их предложения. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Братска.
— Активные жители заботятся, переживают о благоустройстве своего двора. Плохо, что ветер разносит песок с детской площадки в квартиры. Его придётся поменять на искусственное покрытие. Будем планировать к работам в следующем году. Кроме того, есть свободная территория, где можно организовать небольшую спортплощадку для игры в волейбол, баскетбол и в футбол, — сказал Сергей Серебренников.
Принято решение о том, что в следующем году создадут новый спортивный объект. Также решено сделать уличное освещение в большом овраге с горками, который находится за домами. Местные жители там летом катаются на велосипедах, а зимой на лыжах или с ледяных горок.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Братского района перевела мошенникам почти 1,5 миллиона рублей.