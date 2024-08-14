Фронтмен Opeth объяснил концепцию предстоящего альбома группы

Лидер шведского метал-коллектива Opeth Микаэль Окерфельдт рассказал о грядущей пластинке артистов The Last Will And Testament, которая увидит свет 11 октября. По его словам, лонгплей вышел «не очень радостным» и полным сменяющих друг друга идей — «как в TikTok».
В интервью Bloodstock TV музыкант уточнил: «Вся запись о прочтении последней воли и завещания умершего главного героя — богатого, старого <…> (нехорошего человека — прим. ред.), консервативного, сурового, благородного патриарха».
Микаэль признался, что заинтересовался темой родственных отношений во время съемок клипа Opeth на песню Universal Truth (2019). Также на него повлиял сериал «Наследники» (2018−2023).
Ранее стало известно, что Окерфельдт отказался играть с трибьют-группой ABBA на «Евровидении-2024».