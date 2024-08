Фронтмен Opeth объяснил концепцию предстоящего альбома группы

Лидер шведского метал-коллектива Opeth Микаэль Окерфельдт рассказал о грядущей пластинке артистов The Last Will And Testament, которая увидит свет 11 октября. По его словам, лонгплей вышел «не очень радостным» и полным сменяющих друг друга идей — «как в TikTok».