Аграрии Ростовской области получили почти 5,4 млрд рублей господдержки

В 2024 году в Ростовской области на поддержку АПК и развитие сельских территорий планируют потратить более 8,8 млрд рублей, это почти на 170 млн рублей больше, чем годом ранее. Речь идет о финансовой поддержке из федерального и регионального бюджетов.