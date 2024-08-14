Аграрии Ростовской области получили почти 5,4 млрд рублей господдержки

В 2024 году в Ростовской области на поддержку АПК и развитие сельских территорий планируют потратить более 8,8 млрд рублей, это почти на 170 млн рублей больше, чем годом ранее. Речь идет о финансовой поддержке из федерального и регионального бюджетов.
— За семь месяцев 2024 года аграриям перечислили почти 5,4 млрд рублей или 60,9% от выделенного лимита средств. Только на субсидии сельхозтоваропроизводителям направлено 3,8 млрд рублей, — рассказал заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Дона Константин Рачаловский.
Господдержка поступила на закупку сельхозтехники, кормов, собственное производство молока, поддержку малых форм хозяйствования и приобретение племенного молодняка животных. Из федерального бюджета селянам доведено уже 2,5 млрд рублей, что составляет 80% от лимита.
Также оказывается поддержка в виде льготного кредитования. За семь прошедших месяцев было выдано 12,3 млрд рублей краткосрочных кредитов, льготные инвестиционные кредиты составили более 2,4 млрд рублей.
— Господдержка содействовала развитию отрасли. За первое полугодие производство пищевых продуктов выросло почти на 6%. По ряду позиций рост производства составил 20−70%. В целом продукции произвели на 116 млрд рублей, это на 2,7% больше, чем годом ранее, — отметил Константин Рачаловский.