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Последние новости к вечеру 14 августа 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 14 августа 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 14 августа — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 14 августа 2024 года.

Минобороны рассказало, где ВСУ пытались прорваться под Курском

ВСУ пытались прорваться в районе пяти курских сел, задействовав 11 тыс. человек. Российские войска блокировали наступление и пресекли попытки прорыва в пяти селах, уничтожив две группы противника на пикапах.

В Германии обратились к Байдену после его слов о Путине

Ким Дотком задал Байдену вопрос о его заявлении о том, что Путин «проиграл войну». Это произошло после статьи NYT о возможной победе Путина. Байден неоднократно заявлял о поражении России в конфликте с Украиной.

Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Ксению Разуваеву от должности главы Росмолодежи по ее просьбе по семейным обстоятельствам. Временно исполняющим обязанности назначен Денис Аширов.

Собянин объяснил, зачем в Москве регулярно перекладывают плитку

На программу «Развитие городской среды» в 2024 году выделено почти 245 млрд руб., планируется благоустройство 785 улиц Москвы. Собянин пояснил, что перекладка плитки увеличивает бюджет в том числе благодаря привлечению туристической привлекательности города.

Бургеры в «Макдоналдсе» перестают быть едой для бедных

Сети фастфуда на Западе теряют клиентов из-за роста цен, бойкотов и тренда на здоровое питание. В России такие проблемы не ощущаются.