Последние новости к вечеру 14 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 14 августа 2024 года.
Минобороны рассказало, где ВСУ пытались прорваться под Курском
ВСУ пытались прорваться в районе пяти курских сел, задействовав 11 тыс. человек. Российские войска блокировали наступление и пресекли попытки прорыва в пяти селах, уничтожив две группы противника на пикапах.
В Германии обратились к Байдену после его слов о Путине
Ким Дотком задал Байдену вопрос о его заявлении о том, что Путин «проиграл войну». Это произошло после статьи NYT о возможной победе Путина. Байден неоднократно заявлял о поражении России в конфликте с Украиной.
Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Ксению Разуваеву от должности главы Росмолодежи по ее просьбе по семейным обстоятельствам. Временно исполняющим обязанности назначен Денис Аширов.
Собянин объяснил, зачем в Москве регулярно перекладывают плитку
На программу «Развитие городской среды» в 2024 году выделено почти 245 млрд руб., планируется благоустройство 785 улиц Москвы. Собянин пояснил, что перекладка плитки увеличивает бюджет в том числе благодаря привлечению туристической привлекательности города.
Бургеры в «Макдоналдсе» перестают быть едой для бедных
Сети фастфуда на Западе теряют клиентов из-за роста цен, бойкотов и тренда на здоровое питание. В России такие проблемы не ощущаются.