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Ростовчанам рассказали о минусах привычки мыть мясо

Специалист рассказала жителям Ростовской области, почему не стоит мыть мясо.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области специалист рассказал, почему не стоит мыть мясо. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову. По словам медика, привычка мыть мясо угрожает распространением на кухне кишечной палочки. В блюдах, приготовленных из помытого мяса, намного больше бактерий.

По словам врача, опыт показал, что в таком случае в мясных блюдах может быть много бактерий. Специалисты советуют воздерживаться от этой процедуры.

Главное — это чистые руки. Медик посоветовала мыть их в течение 20 секунд до и после работы с мясом, а во время готовки рекомендуется использовать для мяса отдельные доску и нож.