Ростовчанам рассказали о минусах привычки мыть мясо

В Ростовской области специалист рассказал, почему не стоит мыть мясо. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову. По словам медика, привычка мыть мясо угрожает распространением на кухне кишечной палочки. В блюдах, приготовленных из помытого мяса, намного больше бактерий.