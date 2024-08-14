В Ростовской области без вести пропал 47-летний мужчина

В Ростовской области без вести пропал мужчина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Егор Титов вышел из дома 5 августа. С того дня его больше никто не видел. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней его разыскивают поисковики.
Рост пропавшего — около 177 сантиметров. У него худощавое телосложение, темно-русые волосы и серые глаза. Он был одет в темно-синюю куртку, зеленую майку, джинсы болотного цвета и белые кроссовки. С собой у него был черный рюкзак.