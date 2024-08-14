Так мед можно добавлять в чай или нет? Задали вопрос эксперту

Где купить мед?
— Когда меня спрашивают, где купить мед, я всегда рассказываю [вот что]. В определенном возрасте (и это, наверное, менталитет белорусов) у нас появляется собственный зубной врач, и мы ему доверяем больше, чем другому. Даже терапевту в поликлинике мы доверяем больше, чем другому терапевту, хотя вроде бы два одинаковых врача. У нас появляется собственный мастер СТО, который ремонтирует нашу машину. Собственный парикмахер, особенно у девушек, и женщина, которая делает им маникюр.
Я всегда предлагаю: заведите собственного пчеловода. Это гарантия чистоты меда и качества. Можно купить мед в белорусском магазине? Конечно. У нас очень серьезная система оценки его качества. Но этот мед не имеет имени, не имеет лица. Заведите пчеловода, и гарантированность качества меда будет 300% из ста. Потому что вы как клиент для него намного дороже.
Может быть, не в финансовом смысле, а в том, за что он борется. Потому что-то, что он делает целый год, сконцентрировано в литровой баночке, которую он продает вам. И он же всегда с гордостью скажет: «Здесь такие-то растения. Пчелы стояли на том-то поле, я специально их туда вывез, чтобы получить качественный мед».
Едете через деревню, видите — стоят ульи? Остановитесь, познакомьтесь с пчеловодом и возьмите телефон.
Можно ли класть мед в чай?
— Существует известная версия о том, что нельзя, что мед теряет свойства. На основании защищенной за рубежом диссертации я официально утверждаю. Коллеги и уважаемые любители меда, его можно класть в горячий чай, в кофе и выпивать его теплым. Никакой метилфурфурол, никакие вредные вещества не образуются. Больше пользы для организма, чем не есть мед или есть, как вы кушаете, вприкуску. Поэтому кушайте с удовольствием, даже в горячем виде.
Где нужно хранить мед?
— У меня есть ответ, который имеет двойной смысл: на столе на кухне. Как только вы поставите его в холодильник или какой-нибудь шкафчик, вы про него забудете. А прекрасный зерненый творожок белорусского производства с белорусским медком будет являться лучшим началом дня.