Так мед можно добавлять в чай или нет? Задали вопрос эксперту

— Когда меня спрашивают, где купить мед, я всегда рассказываю [вот что]. В определенном возрасте (и это, наверное, менталитет белорусов) у нас появляется собственный зубной врач, и мы ему доверяем больше, чем другому. Даже терапевту в поликлинике мы доверяем больше, чем другому терапевту, хотя вроде бы два одинаковых врача. У нас появляется собственный мастер СТО, который ремонтирует нашу машину. Собственный парикмахер, особенно у девушек, и женщина, которая делает им маникюр.