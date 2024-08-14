В России вырос спрос на книги про ислам

В первом полугодии 2024 года интерес к книгам на тему ислама увеличился на 77%, а спрос на православную литературу вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Эти данные преставлены в исследовании книжного сервиса «ЛитРес».
«Аналитики зафиксировали рост спроса на 77% в категории “Ислам и мусульманство” в период с 1 января по 30 июня в 2024 году по сравнению с первым полугодием предыдущего года. Также на 30% увеличилось количество продаж в направлении “Православные традиции”», — сообщили в пресс-службе «ЛитРеса».
На вершине рейтинга книг об исламе находится работа Мухаммада Гамидуллаева «Исламская психология: самоуправление личности». Второе место заняла книга Александра Мосякина «Путь ислама. От Пророка до Еврохалифата».
В категории «Православные традиции» количество покупок возросло на 30% по сравнению с первым полугодием 2023 года, отметили в пресс-службе сервиса. Лидером продаж среди таких книг стали «Материнские заметки» Анны Сапрыкиной, педагога и многодетной матери. Второе место занял сборник «Прииде пост. Чтения на каждый день Великого поста», включающий тексты молитв, читаемых в течение поста.
«В современном мире, полном нестабильности, люди часто ищут поддержку в знакомых традициях. Именно такие мировые религии, как ислам и христианство, могут предложить ответы на важные вопросы о жизненном пути, роли человека в мире, границе добра и зла, значении греха и добродетели, а также дают советы, как действовать в условиях неопределенности, опираясь на вечные ценности», — отметила Елена Тарасова, редактор нон-фикшн литературы в «ЛитРес».
С октября 2023 года, с началом вооруженного конфликта в Израиле, российские книгоиздатели зафиксировали значительное увеличение интереса к литературе, посвященной арабско-израильскому конфликту. В «Читай-городе» продажи таких книг выросли на 30% в количественном выражении, а в «Литресе» — почти в девять раз. Среди наиболее востребованных авторов оказались Анита Шапира, Ронен Бергман, Михаэль Бар-Зохар и Нисим Мишаль.
Нина Лютикова