В России вырос спрос на книги про ислам

«В современном мире, полном нестабильности, люди часто ищут поддержку в знакомых традициях. Именно такие мировые религии, как ислам и христианство, могут предложить ответы на важные вопросы о жизненном пути, роли человека в мире, границе добра и зла, значении греха и добродетели, а также дают советы, как действовать в условиях неопределенности, опираясь на вечные ценности», — отметила Елена Тарасова, редактор нон-фикшн литературы в «ЛитРес».