«Уэмбли» запретил безбилетным фанатам Тейлор Свифт собираться возле стадиона

Власти приняли решение, чтобы усилить меры безопасности после срыва трех шоу Свифт в Вене, сообщает The Guardian. Выступления отменили из-за угрозы теракта. Один из подозреваемых террористов признавался, что планировал нанести вред как можно большему количеству людей за пределами арены. Ожидалось, что таких зрителей будет около 35 тысяч.