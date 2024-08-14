ТАСС: Лариса Долина сама перевела мошенникам большую часть денег

Мошенники, которые обманули народную артистку РФ Ларису Долину, четыре месяца убеждали ее отдать им деньги. При этом большую часть средств певица перевела им самостоятельно, другую же — передала через курьера. Анжелу Цырульникову, которая забрала у Долиной деньги, уже арестовали. По данным ТАСС, мошенники обещали ей процент от украденных средств. Кроме этого, сейчас Цырульникову проверяют на причастность к другим хищениям. В одном она уже призналась.