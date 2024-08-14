Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчанам рассказали, как снять квартиру и не попасться мошенникам

Жителям Ростовской области объяснили, как безопасно снять квартиру.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области жителям рассказали, как снять квартиру и не попасться мошенникам. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на юриста Ярослава Остапенко.

По словам эксперта, если вы собираетесь арендовать квартиру, то необходимо тщательно изучить договор. Самое главное — не вносить предоплату, ведь мошенники часто просят внести часть денег вперед.

— В договоре должны быть прописаны полные данные арендодателя и арендатора, адрес, кадастровый номер, метраж и количество комнат в квартире, срок аренды, размер арендной платы и порядок ее внесения, права и обязанности сторон, условия досрочного расторжения договора, — объяснил специалист.

Жителям также советуют составлять акт приема-передачи квартиры, который фиксирует состояние жилья и всю мебель, которая есть.