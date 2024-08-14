Обезопасить своих детей и найти четвероногого друга: В Ростове проверяют, как хозяева выгуливают собак

Хозяйка шпица Елена направляется со своим четвероногим питомцем на площадку для выгула собак в парке им. Октября. При встрече сотрудники администрации Ростова во время рейда по проверке соблюдения правил выгула собак вручают ей памятку. Но, как выяснилось в разговоре, ростовчанка прекрасно знакома с правилами содержания домашних животных, действующими в городе.
— Гуляем по два раза в день — утром и вечером. Собака у меня хоть и небольших размеров, но на поводке. Обязательно убираю за ней. А бегает она на специальной площадке, которая оборудована здесь в парке. Мы сейчас на нее как раз и идем. Вечером там всегда очень много собаководов. Люди после работы приходят туда гулять со своими собаками, — поделилась ростовчанка.
«НИКТО НЕ ЗНАЕТ, КАК ЖИВОТНОЕ МОЖЕТ СЕБЯ ПОВЕСТИ».
Такие рейды в донской столице проводятся еженедельно. А по поручению главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, профилактические мероприятия усилили. Это делается из-за того, что более 80 процентов ростовчан, пострадавших от нападения собак, были укушены или оцарапаны не бездомными псами, а теми, у кого есть хозяева.
На этот раз рейд организовали в парке имени Октября в Октябрьском районе города. В него вышли представители городской администрации, Департамента ЖКХ и энергетики, секторов инспектирования администрации Октябрьского района, Управления ветеринарии Ростовской области, МКУ «Городской центр управления численностью безнадзорных животных» и СМИ.
Участники раздали встретившимся собаководам памятки и в профилактических беседах напомнили, что выгул их любимцев в местах массового скопления людей, таких как парки, скверы, бульвары, запрещен, поскольку представляет опасность для окружающих.
— Никто не знает, как животное может себя повести. А здесь гуляют родители с маленькими детьми, пожилые. И никто не застрахован от того, что собака выйдет из-под контроля хозяина и бросится на взрослого или ребенка. Чтобы не допустить таких случаев, и были разработаны требования к выгулу домашних животных, — заметил директор Департамента ЖКХ и энергетики Ростова Станислав Марченко.
Эти нормы закреплены в постановлении № 13 администрации Ростова-на-Дону, принятом еще 13 января 2013 года. Ознакомиться с документом можно на сайте администрации.
КАК И ГДЕ МОЖНО ВЫГУЛИВАТЬ СОБАК?
Но, как отмечает собеседник, правила не запрещают выгуливать своего Мухтара в центре города.
— Разрешается выгул собак на частной территории собственника животного, а также в местах, где нет массового скопления людей: это улицы, переулки, леса, пустыри, участки дворовых территорий. Кроме того, для удобства собаководов в разных районах Ростова созданы и открыты для свободного посещения 13 специальных оборудованных площадок для выгула и дрессировки домашних питомцев.
Адреса этих площадок также можно найти на официальном портале городской администрации.
Помимо этого Станислав Марченко напомнил о том, что по пути из дома к площадке выгула и обратно животные обязательно нужно вести на поводке, а некоторые породы собак еще и в наморднике. Что касается бойцовых пород, то их могут выгуливать хозяева не моложе 14 лет.
И в этот же момент на пути у проверяющих оказался мужчина, который пришел в парк с достаточно крупной и на вид недружелюбной собакой, которая была без намордника и даже без поводка. На первый раз владельцу сделали предупреждение, напомнив, что за такое нарушение предусмотрен штраф.
ВЫБРАТЬ СЕБЕ ДРУГА.
Но не всегда дело ограничивается одним лишь предупреждением или штрафом. При встрече бродячих собак, сотрудники «Городского центра по регулированию численности безнадзорных животных» отлавливают бездомных хвостатых. Так, в ходе этого рейда ловцы забрали в Центр крупную белую собаку, у которой не было чипа на ухе.
— Такие мероприятия в городе проводятся регулярно, — заявил директор Центра Дмитрий Костюков. — ЦБЖ проводит отлов бесхозяйных животных по заявкам жителей города и юридических лиц. Отловленных собак привозят в учреждение для вакцинации, стерилизации, содержания. И, если за 38 дней их не удастся пристроить в добрые руки, животных возвращают в прежние места обитания.
Так, с начала 2024 года ЦБЖ и его подрядчики отловили в Ростове 412 животных без владельцев. Надо сказать, что каждый желающий может посетить Центр и выбрать себе четвероногого друга. Чтобы стать его владельцем, нужно подписать договор пристроя. А заранее познакомиться с потенциальным хвостатым другом можно на странице ЦБЖ Ростова «ВКонтакте».
Участники рейда встретили крупную бездомную собаку без чипа на ухе. Отловщики забрали ее в ЦБЖ. Фото: пресс-служба администрации города.