Обезопасить своих детей и найти четвероногого друга: В Ростове проверяют, как хозяева выгуливают собак

— Гуляем по два раза в день — утром и вечером. Собака у меня хоть и небольших размеров, но на поводке. Обязательно убираю за ней. А бегает она на специальной площадке, которая оборудована здесь в парке. Мы сейчас на нее как раз и идем. Вечером там всегда очень много собаководов. Люди после работы приходят туда гулять со своими собаками, — поделилась ростовчанка.