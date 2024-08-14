В Ростове-на-Дону продолжают ремонт Дома актера на улице Максима Горького

В Ростове продолжают ремонт Дома актера на улице Максима Горького. Об этом сообщил на своей странице глава администрации города Алексей Логвиненко 14 августа. Работы ведутся на улице Максима Горького, 270.
— На сегодняшний день в нем находится 151 помещение в 14 муниципальных квартирах. В 2023 году с целью сохранения памятника архитектуры начаты первоочередные противоаварийные работы, — говорится в сообщении.
Специалисты уже провели демонтаж аварийных конструкций с последующим вывозом и утилизацией. В это время укрепляют строение поддерживающими системами перекрытия. Кроме того, идет подготовка к ремонту аварийных участков кровли.
— Работы в подвальном помещении выполнены на 80%, на этажах — на 40%. Завершить их в полном объеме планируется до конца года, — отметил Алексей Логвиненко.