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В Ростове-на-Дону продолжают ремонт Дома актера на улице Максима Горького

В Ростове ремонтные работы в подвальном помещении Дома актера выполнены на 80%

Источник: Комсомольская правда

В Ростове продолжают ремонт Дома актера на улице Максима Горького. Об этом сообщил на своей странице глава администрации города Алексей Логвиненко 14 августа. Работы ведутся на улице Максима Горького, 270.

— На сегодняшний день в нем находится 151 помещение в 14 муниципальных квартирах. В 2023 году с целью сохранения памятника архитектуры начаты первоочередные противоаварийные работы, — говорится в сообщении.

Специалисты уже провели демонтаж аварийных конструкций с последующим вывозом и утилизацией. В это время укрепляют строение поддерживающими системами перекрытия. Кроме того, идет подготовка к ремонту аварийных участков кровли.

— Работы в подвальном помещении выполнены на 80%, на этажах — на 40%. Завершить их в полном объеме планируется до конца года, — отметил Алексей Логвиненко.