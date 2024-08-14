«Были спокойны и повторяли, что ничего не делали»: Под Ростовом осудили мужа и жену за истязание пяти приемных детей

Приемные дети жаловались, что опекуны ругали их за то, что они давно не мылись. При этом сами запрещали им купаться, иногда — дольше недели. Подростки говорили, что летом мылись на улице, а зимой — в тазике, ведь доступ в душевую кабинку был только у тех, кто носил фамилию хозяина дома. Был в доме и теплый туалет. Но предварительно известно, что ребятам позволяли ходить лишь в уличный и только после разрешения.