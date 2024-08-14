«Были спокойны и повторяли, что ничего не делали»: Под Ростовом осудили мужа и жену за истязание пяти приемных детей

В Ростовской области мужа и жену осудили за истязание пяти приемных детей. О приговоре, вынесенном 13 августа, сообщили сегодня в объединенной пресс-службе судов региона.
Даже человеку со стальными нервами становится не по себе, если представить, каким издевательствам подвергались ребята.
Об этом громком деле правоохранители рассказали еще прошлым летом, когда приемных родителей взяли под стражу. Но на карандаш семью взяли еще раньше.
МЕЧТАЛИ О БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ.
Сейчас Ивану (имена изменены — прим. ред.) 53 года, Ирине — на десять меньше. Они познакомились много лет назад. Оба были в разводе, у каждого — ребенок от первого брака.
Супруги хотели общего малыша. Ирине удалось забеременеть, она родила сына.
Спустя время муж и жена стали опекунами еще нескольких детей. Объясняли, что мечтали о большой семье. Сначала они взяли мальчика-подростка, потом брата и сестру дошколят, затем еще ребенка. Когда старший приемный подрос, родители взяли еще двоих под опеку. На момент, когда семьей заинтересовались правоохранительные органы, родители воспитывали родного ребенка и пятерых мальчиков и девочек от 12 до 17 лет. Они гордились успехами детей, мама даже говорила об особой ментальной связи со старшим.
Какое-то время супруги считались образцовыми и даже занимались волонтерством. Кадрами семейной жизни активно делились в соцсетях. Правда на всех фото — родители только с родным сыном, а приемных будто бы и нет.
УШЛИ НОЧЬЮ ИЗ ДОМА.
Как рассказал источник «КП — Ростов-на-Дону», образ идеальной семьи начал рушиться после одного инцидента. Полицейские, патрулировавшие улицы, встретили среди ночи двух приемных сыновей Ивана и Ирины. Правоохранители спросили у мальчиков, почему в такое время они бродят по городу. Дети неожиданно признались, что сбежали из дома, потому что там с ними жестоко обращаются.
К Ивану и Ирине пришли сотрудники органов опеки с проверкой. Но ничего подозрительного они не заметили. Дома чисто, еда наготовлена, повсюду — семейные портреты.
— Все это оговор. Захотела детвора модный гаджет, а купить его не на что — вот и жалуются о «жестоком обращении», — только отмахивались родители. И уверяли, что с возрастом у приемных детей начали проявляться ментальные нарушения. Мол, нужно оформлять ребятам инвалидность, а не слушать их рассказы.
Но позже стали поступать и другие тревожные звоночки. В школе учителя вспоминали, что приемные дети иногда даже в жару приходили в рубашках с длинными рукавами. Но даже такая одежда не могла скрыть ожог на руке у одной из девочек.
БИЛИ И КОРМИЛИ ОБЪЕДКАМИ.
Сопоставив факты, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего». И чем дальше копали, тем больше ужасались.
— Судом при рассмотрении уголовного дела установлено, что супруги, будучи приемными родителями пятерых несовершеннолетних детей, пользовались своим физическим превосходством и тем, что дети полностью зависимы от них, наносили им побои, — рассказали в пресс-службе судов региона.
Как рассказал собственный источник «КП — Ростов-на-Дону», избиения кулаками и даже предметами повторялись регулярно. Дети признались, что чаще всего этим занималась «мама». Она же могла лишить ребят еды на несколько дней, не давая есть без разрешения. А потом «родители» кормили детей, насыпая в похлебку объедки после трапезы с родным ребенком.
Ребята уверяли, что часто их кормили перловкой, сваренной на просроченном молоке, все каши и супы мама делала пожирнее, на сале. Но если дети отказывались есть, то их наказывали. Так, одна девочка рассказала, что Ирина якобы специально сильно пересолила блюдо и заставила ее есть. Девочку тошнило, но «мать» лишь ближе подвинула тарелку.
НОЧНАЯ «ФИЗКУЛЬТУРА» И ЗАПРЕТ НА ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ.
Вспоминали дети и о том, как их наказывали за провинности. Уверяли, что Ирина могла засунуть им кулак в рот, или вытаскивала язык и колола его цыганской иголкой. А Иван, согласно рассказам ребят, среди ночи мог построить их по стойке смирно и заставлял стоять так несколько часов. Он же якобы мог заставить и мальчиков, и девочек отжиматься на руках.
Приемные дети жаловались, что опекуны ругали их за то, что они давно не мылись. При этом сами запрещали им купаться, иногда — дольше недели. Подростки говорили, что летом мылись на улице, а зимой — в тазике, ведь доступ в душевую кабинку был только у тех, кто носил фамилию хозяина дома. Был в доме и теплый туалет. Но предварительно известно, что ребятам позволяли ходить лишь в уличный и только после разрешения.
Приучая детей трудиться, «мама» якобы прижгла утюгом руку одной из девочек, когда та неправильно сложила одежду. Предположительно, этот ожог и заметили в школе. Сыновья говорили, что отец брал их на стройку на своем участке помогать. Правда, по словам источника, мужчина мог нагружать детей работой как крепких мужчин.
ДЕТЕЙ ИЗЪЯЛИ, А РОДНОГО СЫНА ЗАБРАЛ СТАРШИЙ БРАТ.
С тех пор, как супругов задержали и поместили в СИЗО, прошло больше года.
— После выявления правоохранительными органами преступлений дети были изъяты и переданы на воспитание в иные приемные семьи, — добавили в СУ СК по Ростовской области.
К слову, в новых условиях «ментальные нарушения» у ребят неожиданно стали пропадать, некоторые начали догонять одноклассников по школьным предметам.
Родного общего ребенка пары забрал к себе старший сын Ирины от первого брака.
С момента возбуждения уголовного дела оно разрослось до десятков томов. Все это время супруги писали жалобы о том, что их дело якобы рассматривается с нарушениями.
13 августа обвиняемым вынесли приговор. На заседании муж и жена «держали оборону».
— Держались спокойно и повторяли, что ничего такого не делали, — поделился источник.
— В суде с участием государственного обвинителя установлено, что супруги, проживая с пятью приемными несовершеннолетними детьми, ненадлежащим образом исполняли обязанности по их воспитанию. Они систематически наносили детям побои, не обеспечивали необходимые бытовые условия, лишали питания, тем самым причиняя им физическую боль и психические страдания, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
— Судом рассмотрено уголовное дело в отношении супругов по факту истязания и причинения приемным несовершеннолетним детям физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и совершения иных насильственных действий, а также жестокого обращения, — прокомментировали в областной пресс-службе судов. — Оба признаны виновными в преступлениях и приговорены к наказанию в виде пяти с половиной годам лишения свободы каждому. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.
Добавим, что в силу решение суда еще не вступило, и до этого момента супруги могут обжаловать приговор. Пока же они находятся в СИЗО.