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В Таганроге без вести пропал 60-летний мужчина

Александр Пузиков не выходит на связь с близкими с 29 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области разыскивают мужчину, пропавшего без вести. О местонахождении 60-летнего мужчины ничего не известно больше двух недель. Об этом сообщили в поисковой.

Последний раз жителя Таганрога видели 29 июля. В тот день горожанин ушел из дома и не вернулся. На звонки и сообщения близких он не отвечал. Родственники тут же забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Рост пропавшего составляет 175 сантиметров, телосложение плотное, волосы седые, с залысиной. В день исчезновения на мужчине были темно-синие спортивные штаны, серая рубашка и коричневые шлепки.