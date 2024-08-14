В Таганроге без вести пропал 60-летний мужчина

Последний раз жителя Таганрога видели 29 июля. В тот день горожанин ушел из дома и не вернулся. На звонки и сообщения близких он не отвечал. Родственники тут же забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.