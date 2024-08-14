В Таганроге без вести пропал 60-летний мужчина

В Ростовской области разыскивают мужчину, пропавшего без вести. О местонахождении 60-летнего мужчины ничего не известно больше двух недель. Об этом сообщили в поисковой.
Последний раз жителя Таганрога видели 29 июля. В тот день горожанин ушел из дома и не вернулся. На звонки и сообщения близких он не отвечал. Родственники тут же забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.
Рост пропавшего составляет 175 сантиметров, телосложение плотное, волосы седые, с залысиной. В день исчезновения на мужчине были темно-синие спортивные штаны, серая рубашка и коричневые шлепки.