Уголовное дело возбудили после избиения в Петербурге кондуктора Виктора Лукьянова

«Его (соседа. — “Газета.Ru”) выдернули с… дачи сегодня, полиция его нашла, приказала приехать в город, притащили его к следователю. Я выходил от следователя — он в коридоре сидел. Я прошел мимо, на него не глядел. А потом в конце коридора я уже поворачивал налево, чтобы выходить, искоса кинул на него взгляд. Он мне вслед смотрит преданными глазами такими, просящими. Я ушел и все, меня следователь вывел мимо него, а то еще кинулся бы на меня в следственном комитете», — рассказал бывший кондуктор.