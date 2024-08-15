Съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе перекроют на неделю

Внутреннее кольцо КАД на целую неделю лишится одного из своих съездов. Речь идет о съезде № 4 на развязке с Приморским шоссе. Он будет полностью перекрыт с 24 по 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
— Съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе в направлении станций метро «Беговая», «Черная речка» и «Старая Деревня» будет перекрыт в связи с производством работ по устройству свайного фундамента шумозащитного экрана. Движение по другим съездам транспортной развязки будет осуществляться в штатном режиме, — уточнил начальник территориального ситуационного центра предприятия Илья Пузыревский.
Чтобы избежать пробок, съезд будет полностью перекрываться по ночам — с 22:00 до 06:00, так как в это время минимальная интенсивность движения. Для удобства водителей сведения о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации.