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Съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе перекроют на неделю

Съезд № 4 с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе будет перекрыт с 24 по 30 августа.

Источник: Комсомольская правда

Внутреннее кольцо КАД на целую неделю лишится одного из своих съездов. Речь идет о съезде № 4 на развязке с Приморским шоссе. Он будет полностью перекрыт с 24 по 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

— Съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе в направлении станций метро «Беговая», «Черная речка» и «Старая Деревня» будет перекрыт в связи с производством работ по устройству свайного фундамента шумозащитного экрана. Движение по другим съездам транспортной развязки будет осуществляться в штатном режиме, — уточнил начальник территориального ситуационного центра предприятия Илья Пузыревский.

Чтобы избежать пробок, съезд будет полностью перекрываться по ночам — с 22:00 до 06:00, так как в это время минимальная интенсивность движения. Для удобства водителей сведения о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации.