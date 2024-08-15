Ученые нашли ранее неизученных китов в Охотском море

«В этой экспедиции нам удалось сделать многое. Важно, что Жужа оказалась устойчива к качке и отлично показала себя на судне. Мы “показали” ей морских свиней, которые близко подходили к яхте. И впоследствии она сама, работая носом, высматривала и “вынюхивала” животных вокруг. Как первый этап обучения, это очень хороший результат. А в будущем, когда собака научится и будет полностью готова, она будет ходить на лодке, стоять на носу и, когда почувствует кита, будет соответственно реагировать», — рассказывает младший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Юлия Ганицкая.