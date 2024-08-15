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Антициклон над Крымом: чего ждать от погоды на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. В центральных, восточных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Бисмарке: +26° 7 м/с 61% 716 мм рт. ст. +22°
Источник: РИА "Новости"

«Ветер северо-восточный, восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на побережье до +22, в дневные часы воздух прогреется до +28…+33, в горах +22…+27 градусов», — сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5−10 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +29…+31.

В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +27…+29 градусов.

В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +18 до +22 градусов, днем от +28 до +31.

По Крыму объявлено штормовое предупреждение.