Антициклон над Крымом: чего ждать от погоды на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. В центральных, восточных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.