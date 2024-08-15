Культурная неделя: выбор «Известий»

Большой летний концерт народного и заслуженного артиста РФ Олега Газманова в Зеленом театре ВДНХ приурочен к 73-летию исполнителя. В программу войдут самые известные и любимые публикой композиции, а также новые песни. Концерт станет первым сольным выступлением Олега Газманова на территории ВДНХ, с которой у артиста связаны с самые теплые воспоминания: «Для меня ВДНХ — это особый мир. Когда я был маленьким, мама оставляла меня у сестры моей бабушки в Москве, и ее дом находился рядом с Выставкой достижения народного хозяйства. Я практически каждый день перелезал через забор и исследовал огромную территорию ВДНХ, посещал великолепные павильоны. И это ощущение праздника и новые знания остались со мной на всю жизнь».