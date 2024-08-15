Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино.
День памяти Виктора Цоя, 16+
15 августа 1990 года на раскаленной трассе Слока — Талси в автобус врезался «Москвич» Виктора Цоя. Кумир миллионов погиб на месте. Телеканал РЕН ТВ в день памяти Виктора Цоя покажет в вечернем эфире концерт группы «Кино». Участие в нем приняли гитарист Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров, Олег Шунцов. Музыканты воссоединились впервые за 30 лет, чтобы спеть на «ЦСКА Арене». Для выступления оцифровали голос Виктора Цоя, взятый с оригинальных многоканальных записей. Одним из создателей шоу стал сын Виктора Цоя Александр.
Затем в эфире РЕН ТВ покажут фильм Рашида Нугманова «Игла». В нем Цой сыграл последнюю роль. А следом — фильм Сергея Соловьева «АССА». В ролях: Сергей Бугаев, Татьяна Друбич, Станислав Говорухин, Александр Баширов и другие. А в ночь на 17 августа в эфире канала фильм Алексея Учителя «Цой». В ролях: Евгений Цыганов, Марьяна Спивак, Паулина Андреева и другие.
15−17 августа, РЕН ТВ.
«Болеро. Душа Парижа», 18+
Режиссер: Анн Фонтен. В ролях: Рафаэль Персонас, Дория Тилье, Жанна Балибар.
В 1928 году, находясь в Париже, хореограф Ида Рубинштейн заказывает у популярного композитора Мориса Равеля экзотическую композицию на испанскую тематику для премьерной постановки своей труппы. Эпатажная танцовщица жаждет чего-то нового, особо чувственного. Однако Морису с трудом дается работа над заказом. Чтобы создать шедевр, ему предстоит вновь окунуться в бурлящую пучину страсти и вдохнуть пульсирующую энергию Парижа. В результате Равелю удается создать свое величайшее произведение — «Болеро».
С 15 августа на Okko.
«Выбери меня», 16+
Режиссеры: Кирилл Клепалов, Денис Куклин. В ролях: Анастасия Уколова, Анна Ардова, Кузьма Сапрыкин, Николай Добрынин, Шамиль Мухамедов, Людмила Чиркова.
Аня и Олег вот-вот поженятся. Но близкая свадьба тревожит девушку: родители еще ничего не знают. Невеста боится, что мама не одобрит ее выбор. И не зря, ведь у мамы свой план: она уже пригласила на юбилей бабушки их соседа Юру, чтобы выдать Аню за него замуж. Девушке придется выбрать одного жениха из двух и доказать опекающей матери, что она взрослая и готова сама отвечать за свою жизнь.
С 15 августа в прокате.
«Ничего не бойся, я с тобой», 12+
Режиссер: Михаил Миронов. В ролях: Вадим Мичман, Александр Матросов, Никита Смольянинов, Павел Томниковский, Олег Савцов, Олег Отс, Дарья Январина, Анастасия Стоцкая, Митя Федоров.
Мюзикл, ставший хитом. 600 спектаклей успели увидеть миллион зрителей. Ленинград, 1983 год. Молодежь тусуется на рок-квартирниках, ловит волны западных радиостанций, продает редкий винил и мечтает о поездке на родину битлов. Однажды романтик Слава встречает на крыше прекрасную незнакомку, но та от него ускользает. Ботаник Антон тайно вздыхает по хозяйке самых крутых вечеринок. А у мажора Дениса страстный роман, но он не верит в их с любимой будущее. Крепкая мужская дружба дает большую трещину, когда отец Дениса решает женить его по расчету на профессорской дочке. Мюзикл создан совместно с «Бродвей Москва», «Яндекс Афишей» и МТС Live.
15, 16, 20, 21 августа, 19:00, 17 августа, 13:00, 18:00, 18 августа, 14:00, театр МДМ.
«Иуда», 16+
Режиссер: Юрий Грымов. В ролях: Лев Смирнов, Богдан Щукин, Вадим Пинский, Юрий Анпилогов, Александр Борисов, Алексей Багдасаров.
Режиссер обращается к самому известному сюжету Евангелия — предательству одного из 12 апостолов, учеников Иисуса Христа. Все откровения и события, случившиеся много веков назад, каждый день побуждают современного человека рассуждать и задавать себе вопросы о добре и зле, истинной вере и прощении, предательстве и любви. Зачем Иуда пошел на предательство? Какие глубокие смыслы сокрыты в этой библейской истории? Юрий Грымов представляет свою трактовку и тем самым ставит точку в сценической трилогии «Антихрист и Христос».
18 августа, 18.00, театр «Модерн».
«Алиsа», 6+
Режиссер: Даниил Ахмедов. В ролях: Елена Кайзер, Ксения Бабкина, Виктор Буянов, Вячеслав Ферапонтов, Александр Дьяконов.
В Москве состоятся гастроли Красноярского ТЮЗа. Свои спектакли артисты покажут на сцене Театра Вахтангова. Откроет гастроли «Алиsа». Зрителей ждет погружение в волшебный мир знаменитых сказок Льюиса Кэрролла. Вместе с Алисой они то ли упадут, то ли улетят в Страну чудес, встретятся с ее странными и забавными обитателями. «Алиsа» — это пластический спектакль, в котором нет слов, зато много удивительных визуальных эффектов, оригинальной музыки и танцев. Чем дальше, тем чудесатее и чудесатее.
19 августа, 19:00, 20, 21 августа, 12:00, 19:00, Театр Вахтангова.
«Свет Суздаля. Сказки Земли Владимирской», 0+
Аудиовизуальное шоу-сказку с видеомэппингом на стены Кремля представят в Суздале. В основе визуального ряда шоу отсылки к творчеству великих русских художников Ивана Билибина и Александра Бенуа, известных своими иллюстрациями к сказочным историям, а также традиционные ремесла — ивановские текстильные узоры, владимирское шитье, мстёрская лаковая миниатюра, узоры Фаберже и коллекция тканей XVIII-XIX веков Музея ивановского ситца. Этот проект станет красочным завершающим аккордом в череде праздничных мероприятий, посвященных 1000-летию Суздаля.
С 15 августа по 4 сентября, с 20:00, Музейный комплекс Кремль (Суздаль).
Выставка приурочена к 500-летнему юбилею основания древней православной обители. На выставке представлены четыре сотни экспонатов, раритеты русских царей Ивана Грозного и Бориса Годунова, царевны Софьи Алексеевны и других правителей России.
Построенный вблизи Смоленской дороги и трех старинных переправ через броды Москвы-реки, монастырь принимал на себя удары крымских татар, был свидетелем Смуты в начале XVII века, когда монастырь неоднократно переходил из рук в руки. В 1612 году при освобождении столицы от польских интервентов под его стенами произошло одно из крупнейших сражений того времени. Новодевичий монастырь был свидетелем заката династии Рюриковичей и воцарения Бориса Годунова, стал любимым местом богомолья правителей династии Романовых и приютом царственным особам во время борьбы за власть в последней четверти XVII века. Пространство выставки наполнено интерактивными технологиями.
До 4 ноября, Государственный Исторический музей.
14 выставок современного искусства в Cube.Moscow, 16+
В Большом выставочном зале арт-пространства Cube.Moscow галерея «Луч» открывает коллективную выставку световых инсталляций «Элемент». Свои работы в рамках проекта представят студии INTERLNKD, LYM Art и mmd’s, а также медиахудожники Иван Калиничев и Александр Соколов. Максим Корольков представит персональный pop-up-проект «Возрастные ограничения». PA Gallery презентует выставку Ани Желудь. Внимание в минималистичной экспозиции сосредоточено на одном произведении художницы — «Универсальная картина». А Вера Петровская приглашает в «Главное путешествие». Галерея «Луч» представляет выставку картин «Из коллекции», которая объединяет работы известных петербургских и московской художников: Тимур Новиков, Сергей Бугаев-Африка, Павел Пепперштейн, Алексей Беляев-Гинтовт, Олег Котельников, Егор Остров.
С 17 августа, Cube.Moscow.
«Познавая Осетию. Собиратели и коллекции», 6+
На выставке представлено более 100 уникальных экспонатов из собрания Российского этнографического музея — опорный резной столб осетинского дома, почитавшийся как его главная святыня, деревянные чаши для пива — главного обрядового напитка осетин, резное кресло главы семьи, лыжи для спуска с гор. Выставку сопровождают мастер-классы по украшению чаши национальным орнаментом. А также всех приглашают на игровую экскурсию «Сын бедняка и сокровища Уаига». Гости познакомятся с персонажами старинной осетинской сказки, удивляясь уникальной красоте культуры этого народа. А также узнают, как в горах выращивают хлеб, почему в Осетии так много башен, чем черкеска отличается от бешмета, а башлык от папахи, играют в старинную игру «альчики», и получают шанс понять, что такое осетинское гостеприимство.
До 19 января, Российский этнографический музей.
«Зеленые горы и изумрудные воды», 6+
Музей Востока отмечает Годы культуры России и Китая выставкой отечественной художницы Анны Донченко, работающей в стиле традиционной китайской живописи гохуа («горы и воды»). В своих работах она использует аутентичные материалы — тушь, китайские водяные краски и бумагу сюаньчжи. Большинство произведений посвящено изображению прекрасных пейзажей Поднебесной. Во многом это связано с концепцией о единстве природы и человека. Согласно ей, между человеком и Вселенной не существует неодолимых преград.
С 21 августа, Музей Востока.
Большой летний концерт Олега Газманова, 6+
Большой летний концерт народного и заслуженного артиста РФ Олега Газманова в Зеленом театре ВДНХ приурочен к 73-летию исполнителя. В программу войдут самые известные и любимые публикой композиции, а также новые песни. Концерт станет первым сольным выступлением Олега Газманова на территории ВДНХ, с которой у артиста связаны с самые теплые воспоминания: «Для меня ВДНХ — это особый мир. Когда я был маленьким, мама оставляла меня у сестры моей бабушки в Москве, и ее дом находился рядом с Выставкой достижения народного хозяйства. Я практически каждый день перелезал через забор и исследовал огромную территорию ВДНХ, посещал великолепные павильоны. И это ощущение праздника и новые знания остались со мной на всю жизнь».
16 августа, 20:00, Зеленый театр ВДНХ.
«Новое Радио ДВИЖ», 12+
Новый сезон еженедельного фестиваля «Новое Радио ДВИЖ» продолжается. В пятницу в столичном фудмолле «Депо. Три вокзала» свои самые актуальные суперновинки и горячие суперхиты исполнят DJ Nikita Nikitin, Элизабет, Илья Никко, МИЧЕЛЗ, Паша Панамо, Amirchik, NЮ, Akmal'. Вход бесплатный. Кроме того, гостей фестиваля ждет мощный камбэк — выступление двух секретных гостей, песни которого знают и любят миллионы. А за крутые подарки и настроение между выступлениями артистов отвечает ведущий Макс Фреш. Музыка, танцы, кухня на любой вкус — всё это ждет москвичей и гостей столицы.
16 августа, 20:00, «Депо. Три вокзала».
Фестиваль-марафон «Дорога в цирк», 6+
Впервые за историю проекта «Дорога в цирк» площадкой проведения фестиваля станет «Артек». Участниками программы станут 3,5 тыс. детей со всей России и Белоруссии. В рамках мероприятия пройдет день памяти легендарного клоуна, народного артиста СССР Юрия Никулина. В фестивале примут участие профессиональные, любительские коллективы и индивидуальные исполнители в возрасте от 11 до 17 лет. Для подготовки детей были приглашены педагоги по следующим направлениям: акробатика, гимнастика, жонглирование, хореография. Среди почетных гостей и организаторов генеральный директор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Юрьевич Никулин, руководитель ВДЦ «Орленок» Александр Джеус, директор ВДЦ «Алые паруса» Елена Саенко. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства просвещения РФ.
18−21 августа, МДЦ «Артек».
XII российский фестиваль «Короче», 16+
Российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» представляет конкурсную программу этого года. В короткометражную секцию вошло 32 фильма, в дебютную — семь полнометражных картин. Победителей в обеих программах определит профессиональное жюри, в которое вошли: Елизавета Боярская, Александр Робак, Александр Котт, Алексей Учитель, Любовь Аксенова, Артем Ткаченко, Петр Тодоровский, Сергей Кальварский.
Также в этом году на фестивале пройдет специальная конкурсная программа, победителя в которой выберут зрители, — «Короче. Звезды». Новая картина Романа Михайлова «Жар-птица» станет фильмом открытия. В фильме снялись Марк Эйдельштейн, Александра Киселева, Ларик Маров, Мария Мацель, Чингиз Гараев и другие. В проекте также принял участие рэп-исполнитель Хаски.
С 20 по 25 августа, Калининград.
IX ежегодный фестиваль «День Индии», 16+
Яркий четырехдневный фестиваль будет наполнен музыкой, танцами и необычными традициями страны специй. Каждый год фестиваль проводится в последний месяц лета в честь празднования Дня независимости Индии. В этом году он приурочен к 78-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Индией. Главная тема фестиваля этого года — семья. Гостей ждет более 20 тематических зон, среди которых «Холи», «Танцы», «Ӣога», «Болливудские фильмы», «Мехенди», «Астрология», «Живая свадьба в Индии» и другие, а также образовательная программа с лекциями и мастер-классами. Также в этом году состоится семейное фешен-шоу.
С 15 по 18 августа, «Остров мечты».
Театральный фестиваль «Сенокос», 16+
На фестивале будут представлены семь спектаклей в разных жанрах современного театра. Авторы ответят на вопрос: что такое 1000 лет. Именно столько отмечает сейчас Суздаль. Уникальной особенностью фестиваля стало то, что спектакли созданы в 2024 году и будут показаны впервые. Программу фестиваля откроет перформанс «Вокальный круг. Суздаль». Продолжит фестиваль форум-спектакль Полины Шатохиной «Во дворе мира». «Суздальска кобыль» режиссера Дмитрия Мышкина по пьесе драматурга Алексея Синяева расскажет о Льве, Розе и мертвой лошади. «Искусство|НАС|ИЛИ|Я» Никиты Маркова погрузит зрителя в тему истоков человеческой жестокости и жажды власти. А спектакль-застолье «Праздник праздников» Даниила Филина позволит поразмышлять о важности праздника. Инклюзивная театральная лаборатория «Круг» исследует тысячелетнюю историю города через орнаменты на наличниках. Об этом в спектакле «О чем говорит наличник».
17−25 августа, Суздаль и окрестности.
«Вельвет Фест», 0+
Звезды разных поколений, которые зажглись и продолжают сиять благодаря Velvet Music, соберутся вместе, чтобы исполнить свои лучшие песни в честь 20-летия родного лейбла. Провожать лето «на большом воздушном шаре» и «танцевать, как будто рядом океан», помимо Елки и Мари Краймбрери, вместе со всей семьей будут Владимир Пресняков, Uma2rmaN, Нюша, Наталья Подольская, группы «Винтаж» и «Чи-Ли», Звонкий и другие. Это будет не просто масштабный праздник музыки, а фестиваль развлечений для всей семьи. Погрузитесь на целый день в атмосферу хорошего настроения вместе с Velvet Family.
18 августа, с 14:00, сад «Эрмитаж».
Благотворительный маркет «Дом добра», 0+
BetBoom Дом Динамо объединяет не только любителей футбола, музыки, кино и спорта, но и тех, кто готов протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. В первом благотворительном маркете примут участие футболисты московского “Динамо”, музыканты и артисты. Все вместе они будут помогать фонду академии “Динамо” и фонду “Синдром любви”. Специально для события команда подготовила коллекцию архивных брендовых вещей. Гости маркета получат возможность приобрести клюшку с автографом Кости Тюкавина, футболку с автографом Андрея Лунева, бутсы Дениса Макарова с инициалами, подписанные вратарские перчатки Игоря Лещука. Помимо этого, гостей ждут выступления инди-музыкантов “внимание брусника!” и nttrl.
17 августа, 14:00−22:00, 18 августа, 12:00−22:00, пространство BetBoom Дома Динамо.