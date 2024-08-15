Несладко парочке: как Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек провалили миссию в «Зачинщиках»

Сразу стоит оговориться, что «Зачинщики» — уже второй фильм Дага Лаймана за год. Причем оба они онлайновые. Весной он выпустил на Amazon Prime Video «Дом у дороги», ремейк классического фильма класса Б 1980-х с Патриком Суэйзи, и надо сказать, что, кроме схожего легкомысленного тона и выхода на цифровых платформах («Зачинщики» появились на Apple TV+, хотя были показаны и в отдельных кинотеатрах), общего у фильмов немного. Во всяком случае, визуально. Один — дорогой экшен с местом действия во Флориде, полный моря, солнца, ярких красок и лихих драк, другой — скромная криминальная комедия в сером и холодном Бостоне. В первом больше лихости в духе Майкла Бэя, во втором — обилие якобы комичных нелепых ситуаций и диалогов с претензией на юмор. И, наконец, главное отличие — сознательная старомодность первого не вызывает претензий, а вот второй мажет по всем возможным мишеням.