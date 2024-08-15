Несладко парочке: как Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек провалили миссию в «Зачинщиках»

Новая криминальная комедия «Зачинщики» от режиссера «Мистера и миссис Смит» и «Грани будущего» Дага Лаймана вышла с русскими субтитрами на цифровой платформе Apple TV+. «Известия» посмотрели фильм и попытались понять, почему это признание в любви жанровым шедеврам 1980-х с отличным актерским составом не удалось и в чем главный плюс картины. Постарались обойтись без спойлеров.
Серый мартовский Бостон. Отмотавший срок Кодди (Кейси Аффлек) всё время проводит в баре и просит ребенка дунуть в респираторную трубку, чтобы завести свой мотоцикл. Бывший морпех Рори (Мэтт Дэймон) посещает психолога доктора Риверу (Хонг Чау), борется с мыслями о суициде и мечтает о встрече с сыном, но для этого ему нужно оплатить долг по алиментам, ровно $32 480. Оба, как можно догадаться, без денег. Когда мелкий криминальный босс Бесегай (Майкл Стулбарг) предлагает им совершить налет на вечеринку по случаю победы на выборах коррумпированного мэра, неудачники легко соглашаются.
Но когда Кодди и Рори вскрывают сейф, добыча выглядит, мягко говоря, жалко. Два незадачливых подельника пускаются в бега, прихватив с собой браслет с руки мэра. Теперь у них на хвосте и чернокожий коп Фрэнк Туми (камео Винга Реймза, наиболее известного как Марселлас Уоллес из «Криминального чтива»), и нанятый Бесегаем горе-бандит Буч (Пол Уолтер Хаузер).
Сразу стоит оговориться, что «Зачинщики» — уже второй фильм Дага Лаймана за год. Причем оба они онлайновые. Весной он выпустил на Amazon Prime Video «Дом у дороги», ремейк классического фильма класса Б 1980-х с Патриком Суэйзи, и надо сказать, что, кроме схожего легкомысленного тона и выхода на цифровых платформах («Зачинщики» появились на Apple TV+, хотя были показаны и в отдельных кинотеатрах), общего у фильмов немного. Во всяком случае, визуально. Один — дорогой экшен с местом действия во Флориде, полный моря, солнца, ярких красок и лихих драк, другой — скромная криминальная комедия в сером и холодном Бостоне. В первом больше лихости в духе Майкла Бэя, во втором — обилие якобы комичных нелепых ситуаций и диалогов с претензией на юмор. И, наконец, главное отличие — сознательная старомодность первого не вызывает претензий, а вот второй мажет по всем возможным мишеням.
Дэймон и Аффлек уже не раз работали вместе. Они не только совершали намного более ловкие ограбления во франшизе про друзей Оушена, но и без лишних слов бродили по пустыне в экспериментальном шедевре «Джерри» Гаса Ван Сента. Тогда режиссер и актеры сожгли накануне съемок сценарий и сымпровизировали все немногочисленные диалоги. Для Лаймана Аффлек написал сценарий вместе с Чаком МакЛином (сериал «Город на холме» про злые улицы Бостона 1990-х), и тут никакой импровизацией не пахнет. Конечно, лучшие строчки он подарил своему герою.
Как признались сами соавторы, ориентировались они на уютную комедию 1980-х «Успеть до полуночи», где охотник за головами Роберт Де Ниро ловит и везет домой бухгалтера Чарльза Гродина, укравшего деньги мафии. Плюс из-за бостонского колорита неизбежно возникают ассоциации с «Городом» и «Прощай, детка, прощай» Аффлека-старшего, который тут выступил продюсером, но все ожидания оказываются обманутыми. Больше всего фильм похож на многочисленные криминальные поделки под Тарантино и Коэнов, выходившие сразу на DVD лет 20 назад. Здесь ровно такая же натужная попытка рассмешить, такое же ощущение даже не вторичности, а «копии с копии» и то же обилие второстепенных персонажей.
С последними вышло особенно обидно. Позвать на второй план звезд уровня Хаузера, Реймза, Альфреда Молины и Тоби Джонса исключительно для мебели и не дать им вообще никак проявить себя — в этом чувствуется форменное надувательство. Сцены с их кривлянием радуют не больше, чем плохо нарисованные CGI-взрывы. Имеется и сатирический комментарий про продажность всех политиков без исключения, который парадоксально становится поводом для счастливого финала.
При этом нельзя сказать, что фильм получился совсем уж мертворожденным. Как минимум благодаря главной актерской парочке. Дэймон, игравший у Лаймана в «Идентификации Борна», старательно изображает идиота, Аффлек юморит по поводу и без повода, и в кадре между ними чувствуется химия, которая легко объясняется давней дружбой. Вот только если бы сам материал был поувлекательней…
Ближе к финалу зрителя пытаются приободрить песней Jump Around легендами хип-хопа House of Pain, и, кажется, вот сейчас, на финишной прямой, кино уж точно разойдется, но это, увы, так и не случается. Можно было бы объяснить это режиссерской усталостью. Все-таки два фильма за год снять не так уж просто даже известному трудоголику Стивену Содербергу. У него, кстати, такие жанровые экзерсисы получались значительно удачней — достаточно вспомнить «Вне поля зрения» по роману Элмора Леонарда. Может быть, юморной бадди-муви — всё-таки не самое подходящее кино для специализирующегося на боевиках Лаймана.
Как бы то ни было, получилось то, что получилось, и смотреть это стоит только в том случае, если вам не хватило в этом году по-хорошему старомодных «Каскадеров» Дэвида Литча и того же «Дома у дороги». Или если вы соскучились по тандему Аффлека и Дэймона — все-таки со времени их последней экранной встречи прошло почти 20 лет, хотя и они и порознь отлично справляются.