Дебютный гол Мбаппе помог «Реалу» завоевать Суперкубок УЕФА

В среду в Варшаве был разыгран первый трофей нового еврокубкового сезона. В матче за Суперкубок УЕФА встречались победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» и триумфатор Лиги Европы итальянская «Аталанта».
Тренеры обеих команд на двоих выиграли 30 трофеев. На счету наставника мадридцев Карло Анчелотти — 29, его визави Джан Пьеро Гасперини в прошлом сезоне смог открыть счет победам.
«Реал», который в межсезонье пополнился очередной звездой — нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе, являлся явным фаворитом встречи.
Гасперини также признал, что на бумаге все понятно, однако заявил, что для его команды этот факт — огромная мотивация.
«Мы здесь, чтобы играть в престижном турнире — с гордостью и с желанием удивить. Прогнозы могут поменяться. Мы покажем на поле то, что умеем делать. Я попросил свою команду провести отличный матч, не думая о том, кто есть кто», — заявил он перед игрой.
Анчелотти отдал должное сопернику, который в прошлом сезоне прекрасно проявил себя в Лиге Европы, выбив топовые команды.
«Они смогли легко выиграть даже финал. Поэтому мы очень уважаем эту команду. Но мы надеемся быть в лучшей форме. Это очень опасная команда, которая играет по-особенному и уникально», — заявил итальянец.
Всех волновал вопрос об адаптации Мбаппе в «Реале» и Анчелотти успокоил.
«Он приехал в Мадрид в замечательной форме и сразу прошел адаптацию. Он готов сыграть. С момента перехода в клуб Килиан показывает действительно великолепные качества», — рассказал он.
Не на стороне «Аталанты» был и тот факт, что в последний раз итальянский клуб выигрывал Суперкубок УЕФА в 2007 году.
Мбаппе вышел в стартовом составе, а вот ветеран Лука Модрич остался на скамейке запасных. В первой половине встречи команды создали не так много опасных моментов. Поначалу «Аталанта» смотрелась ничем не хуже мадридского суперклуба. И счет могли открыть именно игроки из Бергамо. После прострела с фланга Эдер Милитао срезал мяч в собственные ворота, но, к счастью для Тибо Куртуа, мяч попал в перекладину.
В конце тайма «Реал» ответил свои попаданием в перекладину. Из выгодного положения не смог забить Родриго.
После перерыва команды заиграли куда активнее и начали создавать моменты. Куртуа спас команду после удара головой Марио Пашалича. «Реал» же своего не упустил. Федерико Вальверде бил уже по пустым воротам после прострела Винисиуса.
Следом уже сам бразилец выбежал на рандеву с вратарем «Аталанты» Хуаном Муссо, но аргентинский голкипер свою команду выручил.
Но на 68-й минуте не выручил и Муссо. Защитники позволили Мбаппе пробить с близкого расстояния, и француз открыл счет голам за «Реал» — 2:0.
После этого мадридцы могли довести счет до крупного, но в завершающей стадии игроков этой команды подводила точность. «Аталанта» тоже была близка к забитому мячу, но счет так и не изменился.