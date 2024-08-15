Дебютный гол Мбаппе помог «Реалу» завоевать Суперкубок УЕФА

«Мы здесь, чтобы играть в престижном турнире — с гордостью и с желанием удивить. Прогнозы могут поменяться. Мы покажем на поле то, что умеем делать. Я попросил свою команду провести отличный матч, не думая о том, кто есть кто», — заявил он перед игрой.