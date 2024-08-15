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Что можно и нельзя делать в Степанов день 15 августа на Степан Сеновал

Узнали приметы и запреты на 15 августа, когда отмечают Степанов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 15 августа вспоминает святого Стефана Первомученика. В народе отмечают Степанов день. Однако есть еще одно название — Степан Сеновал. Все дело в том, что к указанному периоду начинали активно заготавливать сено.

Что нельзя делать 15 августа

Запрещено много работать, а также заниматься тяжелым трудом. Считается, что это может вызвать проблемы со здоровьем. Не следует кричать на животных. Предки верили, что подобное может спровоцировать черную полосу в жизни. Нельзя брать деньги в долг. Согласно приметам, могут начаться финансовые трудности.

Что можно делать 15 августа

По традиции, в указанный день отмечали завершение сенокоса и активно заготавливали сено. Кроме того, 15 августа плели так называемый «Степанов венок», который делали из 12 трав: мята, полынь, ромашка, клевер и другие. Считалось, что он помогал от болезней.

Согласно приметам, лягушки, которые громко квакают, предупреждают о заморозках. В том случае, если пауки плетут паутину, то ждали дождя. Солнечный день указывает, что и следующие шесть недель окажутся теплыми.