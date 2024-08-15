Что можно и нельзя делать в Степанов день 15 августа на Степан Сеновал

Запрещено много работать, а также заниматься тяжелым трудом. Считается, что это может вызвать проблемы со здоровьем. Не следует кричать на животных. Предки верили, что подобное может спровоцировать черную полосу в жизни. Нельзя брать деньги в долг. Согласно приметам, могут начаться финансовые трудности.