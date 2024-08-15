ЦСКА одолел «Пари НН» после поражения в первенстве от «Краснодара»

В начале сезона армейцы чередуют хорошие игры с не очень успешным. Так, перед вчерашним матчем «красно-синие» уступили в Премьер-лиге «Краснодару» (1:2), упустив шанс выйти на второе место. К радости болельщиков москвичей, их любимая команда исправилась в Кубке, проявив характер: гости вели 1:0 благодаря голу форварда сборной Гвинеи-Бисау Зе Турбо, на что хозяева ответили точным ударом Игоря Дивеева, забившего в третьем поединке подряд. В серии пенальти ЦСКА реализовал все четыре попытки, а нижегородцы дважды не смогли пробить Владислава Торопа.