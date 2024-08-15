ЦСКА одолел «Пари НН» после поражения в первенстве от «Краснодара»

Накануне состоялось сразу несколько встреч второго тура групповой стадии Кубка России. В одной из них ЦСКА по пенальти одолел «Пари НН» — 1:1 (4:2).
В начале сезона армейцы чередуют хорошие игры с не очень успешным. Так, перед вчерашним матчем «красно-синие» уступили в Премьер-лиге «Краснодару» (1:2), упустив шанс выйти на второе место. К радости болельщиков москвичей, их любимая команда исправилась в Кубке, проявив характер: гости вели 1:0 благодаря голу форварда сборной Гвинеи-Бисау Зе Турбо, на что хозяева ответили точным ударом Игоря Дивеева, забившего в третьем поединке подряд. В серии пенальти ЦСКА реализовал все четыре попытки, а нижегородцы дважды не смогли пробить Владислава Торопа.
— Получилась такая хорошая, кубковая битва. Если бы забили второй, было бы поспокойнее, а так счет 1:0 — зыбкий. Но, в целом, я всем доволен, — заявил тренер «Зенита» Сергей Семак.
Вторую победу подряд в групповой стадии одержал «Локомотив»: москвичи в упорной борьбе одолели «Оренбург» со счетом 3:2. У гостей дубль оформил Тимур Сулейманов, еще гол в свой актив записал Вадим Раков, у хозяев же оба мяча забил эквадорский форвард Джастин Куэро.
Отрадно, что на старте сезона в лидеры «железнодорожников» вышли молодые воспитанники клубной академии: 19-летние Алексей Батраков и Вадим Раков. Батраков — лучший ассистент команды, а Раков стал героем встречи с «Оренбургом», заработал пенальти, отдав голевой пас на Сулейманова и забив третий мяч «красно-зеленых».
— Порадуемся за наших ребят, воспитанников клубной академии, которые добиваются положительного результата, — отметил после победы над «Оренбургом» главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.
В параллельном матче группы «В» команда Валерия Карпина «Ростов» обыграл дома «Химки» — 3:1. В составе южан отличились бразилец Роналдо, а также Константин Кучаев с Егором Голенковым, у гостей — Зелимхан Бакаев. Лидирует в этом квартете с шестью набранными очками «Локомотив», у ростовчан и подмосковного клуба в активе по три балла, «Оренбург» же пока остается ни с чем.
17.45. «Факел» (Воронеж) — «Акрон» (Тольятти). Прямая трансляция.
20.15. «Краснодар» — «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция.
Греческий ПАОК, за который выступают россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев, завершил выступление в Лиге чемпионов. «Черно-белые» не смогли выйти в раунд плей-офф турнира (последний этап отбора. — Прим. «РГ»), уступив дома шведскому «Мальме» (3:4) после ничьей в первой встрече (2:2).
В прошедшей игре за ПАОК дебютировал экс-форвард ЦСКА Чалов, вышедший на замену в концовке. Несмотря на поражение от «Мальме», греки продолжат борьбу в еврокубках, но в квалификации Лиги Европы, где им предстоит встретиться либо со словенским «Целе», либо с ирландским «Шэмрок Роверс».