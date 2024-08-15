Эксперимент: дозу лекарства «сердечникам» подберут с помощью мессенджера

Ранее в Клинике госпитальной терапии с использованием мессенджеров проходил удаленный мониторинг пациентов. Он был организован так: больной ежедневно получал в мессенджер список простых вопросов, на которые он должен был ответить. Например, наблюдается ли у него одышка, отеки, какие показатели артериального давления, пульса и др. Информационно-аналитическая система анализировала ответы и оценивала их. Если у пациента отмечалось ухудшение состояния, врач видел в системе желтый или красный флаг и связывался с больным и принимал решение о помощи: если нужно, корректировал терапию, приглашал на срочный очный прием или направлял в стационар.