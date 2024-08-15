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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 15 августа 2024 года

Без осадков и +24 ожидается в Иркутске 15 августа.

Сейчас в Бисмарке: +26° 7 м/с 61% 716 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

Дожди, наконец, успокоились в Иркутске. Так днем 15 августа в областном центре обещают преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +24 градусов, а ночью температура опуститься до +13. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, ветер северо-западный 4−9 м/с.

Днем в северных и верхнеленских районах могут пройти кратковременные дожди, местами грозы. Температура по области не поднимется выше +28 градусов. Ветер юго-восточный 4- 9 м/с, но могут быть порывы до 12 м/с.

С утра в северо-восточных районах, по южной и средней части озера Байкал пройдут сильные дожди.

Вот что обещает погода в Иркутске и регионе 15 августа 2024 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 14 августа по 31 октября на Верхней Набережной в Иркутске ограничили движение транспорта. На участке будут проводить реконструкцию трубопровода.