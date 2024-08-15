Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 15 августа 2024 года

Дожди, наконец, успокоились в Иркутске. Так днем 15 августа в областном центре обещают преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +24 градусов, а ночью температура опуститься до +13. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, ветер северо-западный 4−9 м/с.