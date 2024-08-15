Резкое повышение уровня воды возможно на реке Иркут в Шелеховском районе

Ранее КП-Иркутск сообщала, что из-за сильных дождей подрядчикам пришлось откачивать воду с дорог в некоторых районах Иркутска. Также во всему областному центру проводят очистку ливневых канализаций и уборку намывов, которые появились на дорогах и тротуарах.