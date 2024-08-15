Резкое повышение уровня воды возможно на реке Иркут в Шелеховском районе

14 августа из-за сильных дождей на реке Зун-Мурин (приток реки Иркут) уровень воды увеличился на 142 см за 12 часов. Но ближе к десяти часам вечера вода начала понемногу отступать. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.
— 15−16 августа на реке Иркут в районе села Баклаши Шелеховского района возможно повышение уровня воды на 120−200 см, — предупредили в ведомстве.
Сейчас специалисты следят за уровнем воды. К счастью, в ближайшее время критических отметок не прогнозируется.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что из-за сильных дождей подрядчикам пришлось откачивать воду с дорог в некоторых районах Иркутска. Также во всему областному центру проводят очистку ливневых канализаций и уборку намывов, которые появились на дорогах и тротуарах.