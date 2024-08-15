ARD: Установлены сообщники украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Установлены двое предполагаемых сообщников украинского инструктора по дайвингу Владимира, который подозревается в причастности к подрывам «Северных потоков». Об этом сообщил немецкий телеканал ARD.
По его данным, это супруги Евгений и Светлана из Украины. Они оба также являются экспертами по дайвингу, а их компания предлагает зарубежные дайвинг-туры, передает РИА Новости.
Отмечается, что Светлана находится в Польше, а ее муж Евгений служит в ВСУ. В социальных сетях пара активно поддерживает Вооруженные силы Украины.
Из соцсетей также следует, что трое украинцев знали друг друга, отмечает агентство.
Предполагается, что подозреваемых входили в состав экипажа яхты «Андромеда», которая, по версии следствия, использовалась для диверсии.
Напомним, накануне стало известно, что генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинца, подозреваемого в причастности к подрывам «Северных потоков». По данным правоохранителей, мужчина проживал в Польше, но в начале июля он уехал на Украину.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что выдачу в ФРГ ордера на арест украинского дайвера, которого подозревают диверсии, можно приветствовать. Однако, добавил он, реакция Берлина запоздала.