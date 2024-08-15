В Москве вырастут штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

Он подчеркнул, что москвичей повышение штрафов коснется в минимальной степени, поскольку в городе только две платные автодороги — проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр (МСД). При этом платить за проезд московским автовладельцам надо только по проспекту Багратиона, а МСД для жителей Москвы и области был и остается бесплатным. Также оба маршрута имеют альтернативные бесплатные варианты проезда.