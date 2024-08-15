В Москве вырастут штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

«Поправки о повышении штрафов за неоплату проезда по платным дорогам внесены Мосгордумой в Кодекс города Москвы об административных правонарушениях в связи с принятием соответствующих поправок в федеральный КОАП. В силу они вступают с 1 сентября 2024 года… Размер штрафа будет следующим: для граждан — 3 тысячи рублей, для юрлиц — 10 тысяч рублей», — рассказал Семенников.
Он подчеркнул, что москвичей повышение штрафов коснется в минимальной степени, поскольку в городе только две платные автодороги — проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр (МСД). При этом платить за проезд московским автовладельцам надо только по проспекту Багратиона, а МСД для жителей Москвы и области был и остается бесплатным. Также оба маршрута имеют альтернативные бесплатные варианты проезда.
«В случае несоблюдения порядка внесения платы за проезд грузового транспортного средства или автобуса штраф для граждан составит 5 тысяч рублей, для юрлиц — 15 тысяч рублей. Важно отметить, что штрафовать на платном участке в течение суток автомобилиста будут только единожды, независимо от того, сколько раз его автомобиль зафиксировала камера», — уточнил Семенников.
Он отметил, что главный эффект от меры — не фискальный. Как и другие административные штрафы, она направлена прежде всего на профилактику нарушений, воспитание у граждан уважения к закону и нормам жизни городского сообщества.