Фундамент будущих успехов

Одному из ведущих предприятий цементной отрасли Сибири — «Искитимцементу» — исполнилось 90 лет. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею завода, прошло в Искитиме в доме культуры «Молодость».
История предприятия началась в 1927 году, когда геологи обнаружили в районе реки Бердь большие запасы известняка и глинистых сланцев, пригодных для производства портландцемента. После этого было принято решение о строительстве цементного завода, который получил название по месторождению — Чернореченский. Первые две технологические линии запустили в сжатые сроки — уже в октябре 1934 года. На тот момент мощность предприятия составила 200 тысяч тонн цемента в год. «Искитимцемент» сегодня — это четыре технологические линии с общей мощностью 2,1 миллиона тонн цемента в год. Всего с момента ввода в эксплуатацию предприятие произвело более 115 миллионов тонн цемента.
Для города Искитима Новосибирской области завод, расположенный на левом берегу реки Бердь, стал градообразующим. Здесь, пожалуй, нет семьи, в которой бы кто-то не работал на заводе — дедушки и бабушки, мамы и папы, сегодняшняя молодежь трудились и продолжают трудиться на предприятии, которое в 2010-м вступило в новый этап развития. Его можно назвать периодом планомерной работы по ремонту, восстановлению и модернизации основных фондов, запуску новой со-временной техники, оптимизации технологических процессов. Все это позволило увеличить мощность четырех линий и выпускать больше продукции, в которой нуждается не только активно развивающаяся строительная и дорожная отрасли Новосибирской области, но и другие знаковые стройки в российских регионах.
Высоких производственных результатов добились люди — работники основных и вспомогательных цехов, благодаря которым сложный производственный процесс десятилетиями идет четко и без сбоев. Кадровый ресурс — самая главная ценность предприятия. Именно поэтому завод выстоял и в годы Великой Отечественной войны, и в кризисные для строителей 90-е годы, когда выпуск цемента в России снижался. Тогда, несмотря на сложную ситуацию в стране, предприятию удалось сохранить коллектив и совершенствовать технологию производства.
— Там, где появляются строители, начинается жизнь, развиваются территории. Судьба завода неразрывно связана с историей страны, нашей области, соседних регионов. Цементники вносят огромный вклад в развитие строительной отрасли Сибири, следуя лозунгу «Качество — на века». Объекты, построенные на нашем цементе, — тому подтверждение, — отметил управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун, выступая на торжественном мероприятии, посвященном юбилею завода.
Приветствие руководству, ветеранам и специалистам завода от губернатора и правительства области передал и. о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Денис Рягузов.
— В области не так много заводов, которые могут похвастаться такой историей. Спасибо ветеранам, благодаря которым завод сохранился, спасибо руководству холдинга, которое способствует развитию предприятия, спасибо людям, составляющим гордость завода. Ваша продукция — продукция будущего, спасибо вам за то, что оно у нас есть! — сказал Денис Рягузов и вручил искитимским цементникам правительственные награды.
С 2020 года «Искитимцемент» входит в холдинг «Сибцем», что позволяет заводу наращивать мощности и проводить модернизацию производственных площадок. Президент АО «ХК “Сибцем” Олег Шарыкин в поздравительном обращении особо отметил, что на заводе бережно хранят традиции прошлого и на их основе строят фундамент будущих успехов.
«Благодаря профессионализму, упорству, ответственности цементников, из поколения в поколение передававших уникальный опыт и теплое, по-настоящему душевное отношение к родному заводу, производство продолжало функционировать в самые сложные периоды. Славная история завода продолжается, а значит, впереди у “Искитимцемента” — новые производственные победы», — подчеркнул Олег Шарыкин.
Депутат Госдумы РФ Александр Аксененко в видеообращении отметил: продукция «Искитимцемента» известна далеко за пределами Искитима и Новосибирской области и стала настоящим брендом. Высокое качество продукции подтверждается тем, что она входит в «Топ-100 лучших товаров России», а многие здания в сибирских городах построены с применением искитимского цемента.
Вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Ирина Диденко также отметила высокое качество продукции, которое было бы невозможно без профессиональной работы и большого опыта сотрудников предприятия.
В грандиозном праздничном концерте отразили все основные этапы развития завода-юбиляра, родившегося «из камня и земли, из огня и воды». В своем выступлении первый вице-президент холдинговой компании «Сибирский цемент» Геннадий Рассказов отметил, с какой любовью и пониманием коллектив завода подошел к проведению праздничного мероприятия. У завода все безупречно — и люди, и все, что они делают.
— Огромная благодарность ветеранам завода, сотрудникам, которые сегодня работают, всем семейным династиям за ваш непростой, самоотверженный труд. В Новосибирской области и в Сибири в целом огромное число стратегически важных инфраструктурных, социальных объектов стоят на искитимском цементе, — сказал Геннадий Рассказов. — Сегодня на предприятии реализуется инвестиционная программа, ведется обновление оборудования, улучшаются условия работы в цехах.
А благодаря сертификату от «Сибцема» будет благоустроен сквер заводоуправления.
Более 200 работников предприятия за многолетний добросовестный труд отмечены наградами разного уровня. Орден «За особый вклад в развитие цементной промышленности» от НО «Союзцемент» накануне торжеств был вручен легендарному директору, «цементному маршалу», ровеснику завода Борису Дерновскому, который 17 лет руководил предприятием, начиная с 80-х годов. В этот период завод переживал самые сложные годы, но Борис Георгиевич смог не только сохранить, но и развить производство.
— Сегодня вы, цементники Искитима, модернизируете цеха, реализуете масштабные инвестпроекты на самом высоком уровне и точно в срок выпускаете продукцию с безупречной репутацией. И не забываете о защите окружающей среды. Вы строите будущее, — обратилась к собравшимся исполнительный директор некоммерческой организации «Союзцемент» Дарья Мартынкина.
В адрес предприятия поступила правительственная телеграмма от члена комитета Совета Федерации по международным делам, олимпийского чемпиона, Героя Российской Федерации Александра Карелина. «Искитимцемент» — это профессионализм, современная культура производства, высокое качество и наставничество", — отметил сенатор.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий в памятном адресе отметил роль юбиляра в развитии региона.
«Искитим и соседние территории обязаны вам своими улицами и домами, школами и больницами. Вы достигли уровня визитной карточки Новосибирской области. Вы — огромная созидательная сила, основной партнер правительства Новосибирской области, промышленный гигант Сибири. Ваша история — это история успеха», — говорится в обращении сенатора.
Сегодня на предприятии реализуется инвестиционная программа, ведется обновление оборудования, улучшаются условия работы в цехах.
Благодарственным письмом полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе отмечен коллектив предприятия за достигнутые успехи в производственной деятельности, большой вклад в развитие строительной отрасли и в связи с 90-летием со дня основания завода. Почетной грамоты минпромторга России удостоен управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.
115 миллионов тонн цемента произвел «Искитимцемент» с момента ввода в эксплуатацию.