Фундамент будущих успехов

История предприятия началась в 1927 году, когда геологи обнаружили в районе реки Бердь большие запасы известняка и глинистых сланцев, пригодных для производства портландцемента. После этого было принято решение о строительстве цементного завода, который получил название по месторождению — Чернореченский. Первые две технологические линии запустили в сжатые сроки — уже в октябре 1934 года. На тот момент мощность предприятия составила 200 тысяч тонн цемента в год. «Искитимцемент» сегодня — это четыре технологические линии с общей мощностью 2,1 миллиона тонн цемента в год. Всего с момента ввода в эксплуатацию предприятие произвело более 115 миллионов тонн цемента.